İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği iki isim netleşti

Adem Metan’ın konuk ettiği İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, seçimi riske atmak istemediklerini, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan birinin aday olması gerektiğini söyledi.

Metan, YouTube’de yayınladığı Peki Ya Sonra programına bu kez İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen’i konuk etti.

Röportajda siyasetin bir numaralı konusu olan muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı da ele alındı.

Ertürkmen, birinci parti olacaklarını ve Türkiye’yi yöneteceklerini söylerken Cumhurbaşkanı adayı için riske girilmemesi gerektiğini savundu.

"Riske girmeyi doğru bulmuyoruz"

Seçimi cumhurbaşkanlığı sisteminde kalmak mı yoksa parlamenter sisteme dönmek mi olarak tanımladıklarını söyleyen Ertürkmen, “Söz hakkımız olduğu için kazanacak aday olsun diyoruz. Çünkü bu seçim, eğer kaybedilirse bir daha parlamenter sisteme dönülemeyecek bir seçim. Kesinlikle kazanılacağını düşünüyorum fakat riske girmeyi doğru bulmuyoruz.” dedi.

"İmamoğlu ve Yavaş kazanacak isimler"

Seçime kazanacak adayla gitmeyi doğru bulduklarını söyleyen Ertürkmen, “Orada da kazanacak aday olarak düşündüğümüz iki isim var. Biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız diğeri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız.

Biz iki başkanımıza da tamamız. Bu iki ismin kazanacağına da kesin gözle bakıyoruz. Dolayısı ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın kazanacağına inanan bir siyasetçiyim.” ifadelerini kullandı.