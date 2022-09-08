İYİ Parti'nin bu seferki tiyatrosu CHP'ye! Akşener'e ağlayan kadın: Mansur Yavaş'ı aday yapın!

Hükümeti karalamak için türlü yollara başvuran İYİ Parti bu kez çevirdiği tiyatro ile CHP'ye göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışılırken esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yolunu kesen bir kadın, ağlayarak Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş’ın gösterilmesini talep etti.

Esnaf ziyaretine çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yolunu ağlayan bir kadın kesti. Önce sakin sakin “Başkanım” diyen kadın ardından ağlamaya başladı.

"6’lı masadan kazanacak cumhurbaşkanını çıkarın"

“Size yalvarıyorum, gerekirse ayaklarınıza kapanayım. 6’lı masadan kazanacak cumhurbaşkanını çıkarın.” diyen kadın, halkın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş’ı, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğini söyledi.

"Cumhurbaşkanlığı için Mansur Yavaş’ı istiyoruz"

Yalova’dan geldiğini belirten ve taleplerini sürdüren kadın, kazanamayacak adayı istemediklerini açık açık dile getirdi.

Akşener’e sarılarak hıçkırıklara boğulan kadın, “Başbakanımız sizsiniz, biz halk olarak Cumhurbaşkanlığı için Mansur Yavaş’ı istiyoruz. Kazanmayacak insanı sakın kabul etmeyin, sakın bizi bir daha bu kuyunun içerisine atmayın. Umudumuz sizsiniz, size yalvarıyorum. Ben size çok güveniyorum, ipler sizin elinizde.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, "Benim ismimde uzlaşılırsa ben hazırım" ifadelerini kullanarak 6'lı masaya adaylık sinyali göndermişti. Bunun yanı sıra kuliste Akşener dahil muhalefet partilerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı biliniyor.