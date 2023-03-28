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Siyaset İYİ Parti'nin ahlaksızı Ahat'a Yeniden Refah Partisi'nden çok zor HÜDA PAR sorusu!
Siyaset

İYİ Parti'nin ahlaksızı Ahat'a Yeniden Refah Partisi'nden çok zor HÜDA PAR sorusu!

Yeniakit Publisher
2023-03-28 20:18:00 -

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın HDÜA PAR eleştirisine, geçmişte İYİ Partililerle 6'lı masa üyelerinin Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşmelerini hatırlatarak cevap verdi. Prof. Aydal, İYİ Partili ahlaksıza, "HÜDA PAR bu kadar itilecek kakılacak bir partiyse niye sıraya dizildiniz?" diye sordu.

İYİ Parti'li Ahat Andican, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını eleştirerek, partiyi terör örgütü uzantısı olmakla itham etti.

HDP ile ittifakları altında ezilen Andican, "HÜDA PAR Hizbullah'ın siyasi uzantısı" dedi.

Prof. Andican'dan sonra söz alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, İYİ Parti başta olmak üzere, 6'lı masa üyelerinin HÜDA PAR ile görüşmelerini hatırlattı.

'Niye sıraya dizildiniz?'

"O zaman ben beyefendiye hatırlatmak isterim." diyerek sözlerine başlayan Prof. Aydal, "24 Mart 2021. Meral Akşener hanımefendi HÜDA PAR'ı İYİ Parti Genel Merkezi'nde ağırladı. Diyeceksiniz ki HÜDA PAR gelmek istemiş olabilir. Doğru ama siz de iadei ziyarete gittiniz. O da yetmedi sayın Davutoğlu gitti. O yetmedi Temel Karamollaoğlu beyefendi gitti. O yetmedi Babacan gitti." ifadelerini kullandı.

Prof. Aydal, sözlerinin devamında Prof. Andican'a şu soruyu yöneltti: Afedersiniz, HÜDA PAR bu kadar itilecek kakılacak bir partiyse niye sıraya dizildiniz?"
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