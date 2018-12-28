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İYİ Partilileri sevindirecek haber! O isim taburcu oldu

Geçtiğimiz Mayıs ayında, Ankara'da trafik kazası geçiren İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, 212 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu.

28 Aralık 2018 Cuma 23:05
İYİ Partilileri sevindirecek haber! O isim taburcu oldu

30 Mayıs 2018'de, Ankara'ya giderken trafik kaza geçiren ve ağır yaralanan İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, 212 gün süren tedavisinin ardından bu akşam taburcu oldu

30 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'da İYİ Parti'nin gerçekleştirdiği milletvekili aday tanıtım toplantısına giden ve içinde Samsun İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, milletvekili adayı İbrahim Özyer ile birlikte 6 kişinin bulunduğu araç, Kırıkkale Balışeyh mevkiinde sabah saat 07.30'da şarampole yuvarlanmıştı. Kazada, İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, Milletvekili adayları İbrahim Özyer, Önder Fatih Şenol, Samsun Büyükşehir Belesiyesi Meclis üyesi, Recep Güleroğlu ve aracı kullanan İbrahim Özyer'in oğlu Alper Özyer yaralanmış, yaralılardan İl Başkanı Ömer Süslü ve milletvekili adayı İbrahim Özyer Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Diğer yaralılar, milletvekili adayı Önder Fatih Şenol, meclis üyesi Recep Güleroğlu ve araç sürücüsü Alper Özyer tedavileri için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Tedavisine devam edilecek

Kaza sonrasında İbrahim Özyer, tedavi altında bulunduğu hastanede yaşamını yitirmiş, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü de Samsun Romatem Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 212 gün süren tedavinin ardından sağlık durumunda iyileşme görülen Ömer Süslü, bugün taburcu edildi. Yakınları Ömer Süslü'nün durumunda gözle görülür bir iyileşme olduğunu, tedavisinin evde sürdürüleceğini, ancak belirlenen sürelerde fizik tedavi için hastaneye getirileceğini bildirdi. Kaynak: Karadenizhayat

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 23:05
  1. Kırıkkale
  2. Ankara
  3. İYİ Parti
  4. İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü

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