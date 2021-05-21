İyi Partililer kendilerini sorgulasın! Meral Akşener'i savunan gazeteye bakın

İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener,bir dizi ziyaretler için dün Rize'ye gitti.Rize'nin İkizdere ilçesine gelen ve esnaf ziyareti yapan Akşener'e İkizidereli vatandaşlardan “Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.



Akşener'e gösterilen tepki bugün gazetelerde yer buldu. Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gösterilen tepki ve gazetelerin bu olaya bakış açısı ele alındı.

Akşener'i savunan gazeteye bakın

Ali Karahasanoğlu, Rize'de yaşanan olayla ilgili sol çizgide olan ve Cumhuriyet'ten bir iki adım daha terör örgütü PKK'ya yakın olan Evrensel gazetesinin haberine dikkat çekti. Karahasanoğlu, "Cumhuriyet'ten bir iki tık daha PKK'ya yakın olan Evrensel gazetesi bile "İYİ PArti Liderine Rize'de organize provokasyon" diye başlık atıyorsa İYİ Partililer şöyle bir kendilerini sorgulasınlar ya biz nerede duruyoruz ki Evrensel'den bize böyle bir destek geliyor. Halkın bize yönelttiği bir tepkiye karşı biz PKK'ya yakın bir gazeteden nasıl böyle bir destek görüyoruz. Bunun arkasında yatan nedir diye bir sorgulamaları gerekir" dedi.