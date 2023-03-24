İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu açıkladı... Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi?

Geçtiğimiz günlerde 6'lı masa ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ağır sözler sarf eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

İstifa etmeyeceğini açıklayan Yavuz Ağıralioğlu, 'İtirazım partime ve genel başkanıma yapılanlar' dedi.

İYİ Parti ile de helalleşeceksiniz

Ağıralioğlu, "Ben endişemi ifade ettim. Kurucusu olduğumuz masada bize böyle davranan yarın güçlü olduğunda bize ne yapar endişesi duyuyorum. Helalleşmek metaforuyla milleti sarıp sarmalarsanız İYİ Parti ile de helalleşeceksiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi?

'Kılıçdaroğlu'na oy verecek misiniz?' sorusuna Ağıralioğlu, "Genel Başkanın istişare sürecine dahil olduğu iradesini beyan ettiği işte mızıkçılık yapacak iradeyi temsil etmiyorum. Milletten duyduğumu masaya arz ediyorum. Oyların kırgın verileceğini, kızgın verileceğini hırpalanmış verileceğini duyulsun istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

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Düzenlediğimiz basın toplantısının basın toplantısının muhteviyatıyla ilgili genel başkanımızla görüşmemiz olmadı. En son 3 gün önce görüştük. Süreci değerlendirdik, masadan kaldırıldı, tekrar masaya avdet edildi. Bu süreçte önceliklerimiz ne olmalı, partilerimiz ne kadar kuvvetli çıkabilirse ona konsantre olmalı diye. Seçim, parlamentoda temsiliyeti ne kadar kuvvetlendirme yönünde istişarede bulunduk. Tek başına kalmanın, müstakil olmanın, zorlukları, avantajları hem GİK hem divanda görüşüldü. Genel başkan da masadan kalkarken de 'GİK'in onayıyla veriyoruz' demişti. Biz konuştuğumuz meseleleri sizin programlarınızda da üç dört senedir konuşuyoruz.

Biz süreç içerisinde gadre uğrayan partiyiz. Masada itiraz eden kalkan bizmişiz diye takdim edilen bir süreç yaşandı. Masanın kuruluşundan itibaren güçlendirmek için her şeyi yaptığı yerde bir milim oynamadık. İstişare, mutabakat, ortak akıl, usule ve esasa dair ne varsa hepsinin arkasında bir milim oynamadan duruyorduk. Masayı alıp gittiler. Sanki kuralı biz kalkmışız diye bir bedeli oldu bize. Masada 5 kişinin onayı alınmış oldu. Meral Akşener'e 'siz imzalamasınız da olur' diye riayetsizliğin bizim de ödediğimiz bedel var. Masa önümüzden kaldırıldı, masayı alıp gittiler.

"Bu cüretkarlık asla kabul edilebilir bir şey değildi"

İYİ Parti çok arzu ediyor ki 65-75 olsun. Süreci bütün takdim ettiğimiz esaslar çerçevesinde partinin siyasi menfaatini öncelemediğimiz için yaptıklarımızın nezaketsizlikle karşılaşması partiyi şoka soktu. Burada tekliflerimizin merkezinde daha çok mutabakatla kazanmak. Bu tekliflerimizin hassasiyetin merkezinde kaybetme korkumuzu anlamak ya da empati yapmak yerine kabalıkla mukabele edilmesi. Sonra masada yok sayılarak 'siz imzalamasınız da olur' cüretkarlığına kavuşması asla kabul edilir bir şey değil.

"Partimden rahatsız değilim, partime yapılandan rahatsızım"

Dönüş sürecindeki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dair bütün bunlarla istişare süreçlerde yüzümüze vurulan kekremsi ifadeler, masada, maşeri muhalefet vicdanında bu işi görmezden gelin, anlayışlı olun diye İYİ Parti'nin hissesine tahammülü düşündü. Söylediklerimizin ciddiye alınmadığını gördüm. Ben partimden rahatsız değilim, partime yapılanlardan rahatsızım. İYİ Parti'nin kırmızı çizgilerin doğru anlaşılmasını isterim. Bize gizli ve hususi gündemimiz varmış gibi pazarlanıyor olması, sanki görüşmelerin böyle sızdırılması, mevki pazarlıkları yapıyormuş gibi İYİ Parti'nin ilzam edildiği. Ben testi kırılmadan uyarmış oldum.

"İYİ Parti'nin coşku kaybı bu süreçteki nezaketsizliktir"

İstişareden çıkan kararlara uyulmak zorundadır. Görülsün ki İYİ Parti kırıldı. 5 yıllık emekler var. Bu emeklerin bu şekilde heba edilmesine bir itirazdır. Biz insanız, kalbimiz var, umutlarımız var. İYİ Parti şimdi sahada gücünün kırılmasına sebep olan coşku kaybı var, o da bu süreçteki nezaketsizliktir. Ben siyasette İYİ Parti'yi hep üçüncü yol gibi bildim. Benim mesuliyet alanımda hep bir makul üçüncü yol. 'Hepimiz beraberiz' diyebilen, seçmenin hepsini canından aziz bilen herkesi kendinden bilebilen bir siyasi şuurun inşa edileceği kulvarda gördüm.

İlk defa bu muhtevada bir tonlama gördüm. Bunun çok inşa edici bir şey olacağını demiştim. Kaybetme endişelerimizi münasebetsiz şeylere bağlamak yerine endişelerimizi gidermek. Masa sanki cumhurbaşkanı adayını belirleme masası, bu masanın sanki Kemal Bey'in adaylığını belirleme diye takdim edilmiş oluyor.

"Kırmızı çizgilerimiz ihlal edilirse hiç kimseyi tanımayız"

Tam olarak itirazım 'bize mahkumsunuz, bize mahkumiyetinizi siyasi avantaja çevireceğiz' demek. Aslında HDP'ye imkan doğmuştu. Meselelerini Türkiye merkezinde konuşabilirdi. Türkiye'de devlet millet bareberliğin, birarada yaşamak irademizin ortasına PKK naraları atmayacaksınız, yaptığımız operasyonlara işgal demeyeceksiniz. Ordumuz herkesi koruyor. Masaya bir koordinat çizilecekse, kırmızı çizgilerimiz ihlal olunca hiç kimseyi tanımayız.