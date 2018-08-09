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İyi Partili vekilin oğlu DAEŞ'e mi katıldı? Açıklama geldi!

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün oğlu'nun terör örgütü DAEŞ'e katıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Öztürk, “Benim oğlum iki buçuk yıldır kayıp. Nerede olduğunu ne ben biliyorum, ne de devlet.” dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:19
İyi Partili vekilin oğlu DAEŞ'e mi katıldı? Açıklama geldi!

Milletvekilliği yemin töreninde yaptığı Bozkurt işaretiyle gündeme gelen İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün iki yıldır kayıp olan oğlu Hüseyin Kağan Öztürk'ün terör örgütü DAEŞ’e katıldığı iddia edilmişti. Açıklama yapan Yasin Öztürk, “Benim oğlum iki buçuk yıldır kayıp. Nerede olduğunu ne ben biliyorum, ne de devlet. Oğlumun IŞİD’e katıldığını söyleyenlerin elinde eğer resmi bir belge ya da fotoğraf gibi somut bir şey varsa, lütfen bana ulaştırsın.” dedi.

Yasin Öztürk, odatv’ye konuyla ilgili açıklama yaptı.

“LÜTFEN BANA ULAŞTIRSIN”

Öztürk şunları söyledi:

Benim oğlum iki buçuk yıldır kayıp. Nerede olduğunu ne ben biliyorum, ne de devlet. Size bu iddiayı ulaştıranların amacı İYİ Parti’nin kongre süreci nedeniyle spekülasyon yaratmaktır. Ben İYİ Parti vekili olmasam bugün bu iddiayı konuşuyor olmazdık.

Oğlumun IŞİD’e katıldığını söyleyenlerin elinde eğer resmi bir belge ya da fotoğraf gibi somut bir şey varsa, lütfen bana ulaştırsın.

Benim oğlum 22 Şubat 2016’da kayboldu. 18’ine girdikten 3 ay sonra… O günden beri haber alamıyorum. Türkiye 327’ncisi olmuş, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nü kazanmış, yakışıklı ve başarılı bir çocuktu benim oğlum. ‘Aktivist’ti. Bakın bu kelimeyi özellikle söylüyorum. Bu özelliğinden yola çıkarak ‘DEAŞ’e katıldı’, ‘Türkmen cephesinde’ gibi iddialar ortaya atılır. Ama bugüne kadar devlet kurumlarından tek bir bilgi veya belge gelmedi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 16:19
  1. Denizli
  2. Yasin Öztürk
  3. odatv
  4. DAEŞ
  5. Yasin Öztürk'ün oğlu
  6. Hüseyin Kağan Öztürk

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