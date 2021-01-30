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Gündem İYİ Partili Ümit Dikbayır, FETÖ bağlantıları açıklanan Habertürk avukatlığına soyundu
Gündem

İYİ Partili Ümit Dikbayır, FETÖ bağlantıları açıklanan Habertürk avukatlığına soyundu

Gazeteci Hilal Kaplan'ın Hülya Hökenek, İsmail Saymaz ve Habertürk'le ilgili söylediği FETÖ-PKK ifadelerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Habertürk avukatlığına soyundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 18:32:00 - 2021-01-30 18:42:26

Yeniakit.com.tr

Habertürk’e telefonla canlı yayına bağlanan Hilal Kaplan Habertürk sunucusu Hülya Hökenek, İsmail Saymaz ve Habertürk televizyonunun FETÖ-PKK bağlantılarını tek tek saydı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır da gündeme bomba gibi düşen açıklamalara verdiği tepkiyle Habertürk avukatlığına soyundu.

Hülya Hökenek ve İsmail Saymaz bombası

Habertürk ekranlarında Hülya Hökenek moderatörlüğünde yayınlanan 'Enine Boyuna' programında hakkında sarf edilen ifadelere yanıt vermek için canlı yayına bağlanan gazeteci Hilal Kaplan'ın ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.

Sunucu Hülya Hökenek'in teröristbaşı Abdullah Öcalan'la Beyrut'ta röportaj yaptığını ve bu röportajdan gurur duyduğuna dair mesajları olduğunu söyleyen Hilal Kaplan, İsmail Saymaz’ın da FETÖ’ye verdiği desteği açık açık söyledi.

‘Ben FETÖ’cülerle mücadele ettim’ ifadelerini kullanan İsmail Saymaz’a Twitter hesabından örgüte verdiği destek paylaşımlarını hatırlatan Hilal Kaplan, Habertürk’ün maskesini de düşürdü.

Habertürk'ün FETÖ bağlantısı

17-25 Aralık’ta inanılmaz bir dönüşüm yaşadığını söyleyen Habertürk’te bulunan birçok ismin FETÖ bağlantılarını açıkladı.

FETÖ'nün kapatılan 'Zaman' gazetesinden sonra TV'sinde, gazetesinde FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle en çok tutuklanan gazetecileri olan yayın olduğunu söyleyen Kaplan anında canlı yayından alındı.

Hilal Kaplan'ı canlı yayından aldılar

‘TSK’nın Katar’a satıldığını’ söyleyen CHP’li Ali Mahir Başarır’a moderatörün herhangi bir tepki göstermemesinden dolayı RTÜK’ün kestiği cezayı eleştiren ve ‘düşünce özgürlüğünü’ savunan Habertürk, iğne kendine batınca başka türlü davrandı.

FETÖ bağlantılarını açıklayan Gazeteci Hilal Kaplan’ın ifadeleri Habertürk’ün sahibi Turgay Ciner'e dokununca Habertürk motoru yaktı, Kaplan’ı anında canlı yayından aldı.

İYİ Partili Ümit Dikbayır Habertürk avukatlığına soyundu

Programa konuşmacı olarak katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır da, Habertürk avukatlığına soyundu.

FETÖ ile bağlantısı ortaya çıkan ve Ümit Özdağ’ın FETÖ’cü olduğunu söylediği İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya soruşturma açmayan İYİ Partili Dikbayır’ın tepkisi dikkat çekti.

Hilal Kaplan’ın açıklamaları sırasında, partisi kurulduğu günden bu yana FETÖ iddiaları ile gündeme gelen Dikbayır, ‘Bu doğru bir bakış açısı değil ki… Böyle şey olur mu, çok ayıp’ ifadelerini kullandı.

Habertürk kaydın üzerine toprak attı!

Öte yandan Habertürk, canlı yayının ardından her zaman yaptığı program tekrarını vermedi. Programın üzerinden saatler geçmesine rağmen internet sitesine ve Youtube kanalına programın tamamını yüklemeyerek her yerden kaldırmaya çalıştı.

FETÖ ifadelerinden dolayı Hilal Kaplan'ı canlı yayından alan Ciner Medya, program kaydının üzerine adeta toprak döktü!

RTÜK’ten Habertürk’e ‘Satılmış ordu’ cezası
RTÜK’ten Habertürk’e ‘Satılmış ordu’ cezası

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Habertürk'ün FETÖ bağlantılarını açıklayan Hilal Kaplan canlı yayından alındı!
Habertürk'ün FETÖ bağlantılarını açıklayan Hilal Kaplan canlı yayından alındı!

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Habertürk'ün FETÖ bağlantılarını açıklayan Hilal Kaplan canlı yayından alındı!

 

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Yorumlar

Seyfettin Caluskan

Hakikatler bazı insanları böyle zıplayıp hoplatır.
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Dallı

BU ADAMLAR YADA MEDYA SAHİPLERİ MÜSLÜMANLARI GEÇMİŞTE HEP İRTİCA İLE SUÇLAMADILAR MI.BAK HELE DAHA NELE ÇIKITOR ORTAYA.
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