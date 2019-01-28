İYİ Partili Ülkücüler, PKK aşığı CHP'li Tunç Soyer'e mi oy verecek?

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığınaPKK aşığı Tunç Soyer’i göstermesi, hem parti tabanında hem de ittifak halinde oldukları İYİ Parti'de büyük tepkilere neden oldu.

Babası 12 Eylül Mahkemelerinde görev yapan ve namı “işkenceci” olarak bilinen Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer, en son, eli kanlı terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi öven ve terörle mücadele politikalarını eleştiren bir video paylaşarak gündeme gelmişti.

İYİ Parti’den sert tepki gördü

Tunç Soyer'in HDPKK’yı öven videoyu paylaştığının ertesi gününde İzmir için aday gösterilmesi, özellikle İYİ Parti tabanında büyük rahatsızlığa sebebiyet verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, Soyer’in aday gösterilmesinin, tabanda huzursuzluk uyandırdığını belirtti.

İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"İzmir İYİ Parti olarak CHP PM'nin kararını parti hiyerarşisi gereği ve teşkilat disiplinimizin sonucu olarak saygı ile karşılıyoruz. İzmir sorunlarını birlikte yaşadığımız ve birlikte aşacağımız bir kenttir. Bu gerçekten yola çıkılarak, bir işbirliğine gidilmiştir. İzmir, iktidar partisinin 17 yıldır hayalinde ve rüyasında olan bir kenttir. Bu bilinçten hareketle, aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM'de Sayın Soyer’in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı BNÖ teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır."

İYİ Parti’deki Ülkücüler ne yapacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin politikalarını tasvip etmeyerek partiden ayrılan Ülkücü Camia’nın temsilcileri, Meral Akşener’in kuruculuğunu ve liderliğini üstlendiği İYİ Parti yönetiminde önemli noktalarda görev almışlardı.

Ancak 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde ittifak kurdukları CHP’nin, İzmir gibi bir büyükşehirin adaylığına PKK sevicisi Tunç Soyer gibi birini aday göstermesine, İYİ Parti bünyesinde genel başkan yardımcılığı ve üst düzey görevlerde bulunan Ülkücülerin nasıl bir tavır göstereceği ise, merak edilen konuların başında geliyor.