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Siyaset İYİ Partili trollerin rezilliğine Özalan’dan tepki!
Siyaset

İYİ Partili trollerin rezilliğine Özalan’dan tepki!

İYİ Partili trollerin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ‘Londra’dan ev alacağı’ yalanı üzerinden yaptıkları algı operasyonuna AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 16:08:00 -
İYİ Partili trollerin rezilliğine Özalan’dan tepki!

YENİ AKİT  ANKARA

İYİ Partili trollerin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ‘Londra’dan ev alacağı’ yalanı üzerinden yaptıkları algı operasyonuna AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi. Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Meral Akşener'in kukla partisi, rezil iftiralarını sürdürüyor. Milletvekili kılığındaki iftiracı trollerin listesi... Baş iftiracı da genel başkanları Meral Akşener” ifadelerini kullandı.

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