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Gündem İYİ Partili Taylan Yıldız'ın Kanal İstanbul anketi olay oldu! Bakalım sözünü tutacak mı?
Gündem

İYİ Partili Taylan Yıldız'ın Kanal İstanbul anketi olay oldu! Bakalım sözünü tutacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Taylan Yıldız, sosyal medyada yaptığı Kanal İstanbul anketi istediği gibi çıkmayınca fena halde rezil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 15:10:00 -
İYİ Partili Taylan Yıldız'ın Kanal İstanbul anketi olay oldu! Bakalım sözünü tutacak mı?

İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız'ın Kanal İstanbul anketi sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti. Önce anketi "Ak Partili meclis üyelerine göstereceğim." diyen Yıldız, anketin hiç ummadığı noktaya gelmesiyle şaşkına döndü.

'İnternetçi abi' olarak popülerleşen İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız'ın sosyal medya hesabından düzenlediği Kanal İstanbul anketi kısa sürede ilgi çekti.

16 Haziran 2021'de başlatılan ankete ilişkin Yıldız, "Bu anketin sonucunu bugün İBB'deki konuşmamda Ak Partili meclis üyelerine göstereceğim." diyerek 'şov' yaptı ancak kısa sürede işler hiç ummadığı bir noktaya geldi.

Taylan Yıldız'ın 775 bin 640 kişinin katıldığı "Kanal İstanbul yapılmalı mı?" anketi yüzde %54,5 Evet oyu alırken, Hayır oyları %45,5'te kaldı. Durumun şaşkınlığını yaşayan 'İnternetçi abi' oy veren vatandaşları aşağılayarak, "Ooo troller gelmiş hoş gelmiş." açıklamasında bulundu.

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