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İYİ Partili Milletvekilinin otoyolda çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 00:21
İYİ Partili Milletvekilinin otoyolda çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya hayatını kaybetti.


Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Uzundere yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, bir süreliğine Çeşme’ye tatile gelen İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Ankara’ya dönmek için yola çıktı. Milletvekili Sıdalı, 33 AAB 33 plakalı otomobili ile Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olduğu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir yaya otoyolda karşıdan karşıya geçmek için yola fırladı.


Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazanın şokunu atlatamayan Sıdalı geri manevra yaparak, ağır yaralanan yayanın başka otomobiller tarafından ezilmemesi için güvenlik önlemi aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri otoyolu keserek kaza alanında güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 00:21
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