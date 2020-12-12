  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık İYİ Partili Meclis Üyesi Muammer Öztürk koronavirüse yakalandı
Sağlık

İYİ Partili Meclis Üyesi Muammer Öztürk koronavirüse yakalandı

Aydın'da İncirliova Belediyesi İYİ Partili Meclis Üyesi Muammer Öztürk ve ailesi koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 22:41:00 -
İYİ Partili Meclis Üyesi Muammer Öztürk koronavirüse yakalandı

İncirliova Belediye Meclis Üyesi Muammer Öztürk ve ailesinin, korona testi pozitif çıktı.

İYİ Partili Meclis Üyesi koronaya yakalandı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da artan vakaların ardından, Aydın siyasetinden isimlerin de pozitif çıktığı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İncirliova Belediyesi İYİ Partili Meclis Üyesi Muammer Öztürk’ün de korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

 

Sosyal medyadan açıkladı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi, oğlu ve kendisinin de virüse yakalandığını ifade eden Öztürk, paylaşımında “Değerli akrabalarım, dostlarım ve değerli dava arkadaşlarım, memleketimizin ve bütün dünyanın başına bela olan kovit virüsüne, ben, eşim ve oğlum da yakalanmıştır. Bu musibet hastalıktan bir an önce kurtulmak için yüce Rabbime duacıyım. Siz değerli dostlarım da esirgemez her halde dualarını” ifadelerine yer verdi.

Başkan Kaya’dan, geçmiş olsun mesajı

Belediye Meclis Üyesi ve partilisi Muammer Öztürk’ün, virüse yakalandığı haberini alan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa’nın hainliğini yüzlerine baka baka söyledi! “Biz Türkiye ile gizli gizli anlaşmadık”
Dünya

Fransa’nın hainliğini yüzlerine baka baka söyledi! “Biz Türkiye ile gizli gizli anlaşmadık”

Fransa medyasına konuşan Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, “Türkiye ile yapılan askeri iş birliği, açık ve ilan edilmiş bir anlaşma..
Adres sistemi kökten değişiyor! Artık adresler böyle olacak
Gündem

Adres sistemi kökten değişiyor! Artık adresler böyle olacak

Kargo ve gönderilerin adresi bulamaması ve geri dönmemesi artık tarih oluyor. Adres sistemi baştan aşağıya değişiyor. Artık herkesin 9 hanel..
ABD, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı
Dünya

ABD, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye yaptırımı da içeren Savunma Bütçesi Senato'dan geçti. Trump'ın veto hakkının olmadığı tasarıda 30..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay