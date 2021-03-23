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Gündem İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın 'duruşmasız ceza' algısına Fahrettin Altun'dan 'hukuk' dersi
Gündem

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın 'duruşmasız ceza' algısına Fahrettin Altun'dan 'hukuk' dersi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kendisine hakaret eden bir şahsın 'duruşmasız ceza' aldığını söyleyerek karalama operasyonu başlatan İYİ Pati Milletvekili Lütfü Türkkan'a adeta hukuk dersi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:11:00 -
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın 'duruşmasız ceza' algısına Fahrettin Altun'dan 'hukuk' dersi

Fahrettin Altun, kendisine hakaret eden şahsın aldığı cezayı, "duruşmasız ceza" olarak karalama kampanyasına dönüştüren Lütfü Türkkan'a konuya ilişkin Meclis'in düzenlediği maddeyi hatırlatarak hukuk dersi verdi.

Lütfü Türkkan'dan karalama kampanyası

İYİ Pati Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret eden bir şahsın 8 ay 25 gün hapis cezası aldığını takipçileriyle paylaştı.

Türkkan, Altun'un fotoğrafının da bulunduğu paylaşımında "Duruşmasız ceza..!Fahrettin Altun’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Hüseyin Gör adlı vatandaşa, duruşma dahi yapılmayan davada 8 ay 25 gün hapis cezası verildi. Avukat Mehtap Sert; 'Kendi mahkemelerini kurup, kendi yargılamalarını yapıyorlar' diyor." ifadelerine yer verdi.

Türkkan'ın bu paylaşımı sosyal medyada bir anda karalama kampanyasına dönüştü.

Fahrettin Altun hukuk dersi verdi

Fahrettin Altun'un Türkkan'a cevabı ise gecikmedi. Türkkan'ın söz konusu paylaşımını alıntılayan Altun adeta hukuk dersi verdi.

Konuya ilişkin TBMM'de düzenlenen maddeyi hatırlatan Altun, Türkkan'ın mensubu olduğu Meclic'ten çıkan kanun maddesinden haberdar olmadığını söyledi.

"İLGİLİ KISMA BAK"

Fahrettin Altun, "Hukuk bilmeden yargı dağıtmak bu olsa gerek! Ne acı! Mensubu bulunduğun yüce Meclisimizin çıkardığı yasadan bile haberin yok Lütfü Bey. CMK 251. Maddeye bak lütfen! “Basit yargılama usulünün...duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu...” diye başlayan kısım." ifadelerini kullandı.

 

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