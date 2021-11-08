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Gündem İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir skandalı daha patlak verdi
Gündem

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir skandalı daha patlak verdi

Şehit yakınına ettiği küfür sonrası tepkilerin odağındaki isim haline gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yeni bir skandalı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 10:24:00 -
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir skandalı daha patlak verdi

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesi toplumda infiale yol açtı. Yaptığı paylaşımlar ile sık sık tepkilerin hedefi olan Lütfü Türkkan, şehit yakınına ettiği ağır küfür bardağı taşıran son damla oldu. Aylar önce kaçak çiftlik davası ile gündeme gelen Türkkan, olayı görüntülemek isteyen gazeteciyi dövdürtmüş ve yine eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Lütfü Türkkan'ın vekil sıfatı ile bu skandallara imza atması ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Toplumun büyük bir kısmı Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesini istedi. Fakat bu gerçekleşmedi. İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın sosyal medyada troll hesaplar açtırıp destek mesajları paylaştırdığı ortaya çıktı.

Lütfü Türkkan'ın RT attığı hesapların başka sitelerden alınmış farklı insanlara ait olduğu belirlendi.

Türkan'ın özellikle avukat kimliğiyle oluşturulan fake hesaplar açtırdığı görülüyor.

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Yorumlar

merdo

yolsuzluklar hırsızlıklar ortaya çıkmasın diye troller yel değirmeniyle dövüşüyor yine anlaşılan :)
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