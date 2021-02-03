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Gündem İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan 'Boğaziçi' protestolarına destek açıklaması
Gündem

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan 'Boğaziçi' protestolarına destek açıklaması

İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasını bahane ederek polise saldıran provokatörlere destek verdi. Göstericilerin "Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı?" pankartı açmasına rağmen Türkkan, "Mesele; kifayetsiz, intihalci kayyum rektördür." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 19:19:00 -
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan 'Boğaziçi' protestolarına destek açıklaması

İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin, "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayların nedenini gölgelemeye çalışmayın. Mesele; kifayetsiz, intihalci kayyum rektördür." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 'kati polis' sloganları atarak polise saldıran gruplara destek açıklamasında bulunarak bazı değerlendirmelerde bulundu.

Türkkan, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın Boğaziçi üniversitesi konusundaki sözlerini duydum. Bu rektörün orada Boğaziçi üniversitesi kifayetsiz olduğunu, intihal yapan bir profesörün Boğaziçi Üniversite rektörü olamayacağını söyleyen öğrencileri terörist olarak vurgulama, Sayın Cumhurbaşkanı. Bu çocuklar terörist değil. Bu çocuklar bizim ve bu çocuklar bizim geleceğimiz. Gençler hep gözleri ileride, başları da hep yukarıda olacak" ifadelerini kullandı.

Boğaziçili öğrencilere uyarı

"Buradan Boğaziçili gençlerimize sesleniyorum" diyen Türkkan, "Demokratik tepkilerini ortaya koyarken, tuzaklara gelmemeli, haklıyken haksız duruma düşmemeli, farklı hesaplar peşinde olanlara karşı dikkatli olmalılar." sözleriyle öğrencileri uyardı.

"Mesele; kifayetsiz, intihalci kayyum rektördür"

Türkkan, açıklamasına şöyle devam etti:

Şimdi sormak istiyorum: Bir intihalci profesörü rektörlük koltuğuna oturtmak için bu kadar gence zulüm yapmaya değer mi? Devlet aklı, vatandaşının yanında olmayı, gencinin güvendiği dağ olmayı gerektirir. Gelin onlara devletin şefkati ile davranın. Hem siz kazanırsınız, hem gençler, hem de ülke kazanır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayların nedenini gölgelemeye çalışmayın. Mesele; kifayetsiz, intihalci kayyum rektördür. O rektör görevi iade etse, o gençlerin ve orada görev yapan öğretim üyelerinin bir sıkıntısı kalmayacak. Gençlere düşmanlık etmekten vazgeçin. Sevin onları.

'Provokatörler polise saldırdı'

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasını bahane eden provokatörler 'katil polis' sloganları atarak güvenlik güçlerine saldırdı.

Ankara Üniversitesi'nde toplanan bir grupsa, taşıdıkları pankarta "Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı?" yazdı. LGBT bayraklarıyla poz veren grup, sokaklarda eylem çağrısı yaptı.

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