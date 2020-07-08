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Gündem

İYİ Partili Levent Özeren'den Semiha Yıldırım'a çirkin sözler

İYİ Partili Levent Özeren, AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 23:51:00 -
İYİ Partili Levent Özeren'den Semiha Yıldırım'a çirkin sözler

İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında çirkin sözler sarf etti.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Özeren, Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

İYİ Partili Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi. Semiha Yıldırım'a ağır hakaretlerde bulunan Özeren, bir süre önce HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan hakaretlere karşı ise adeta göğsünü siper etmişti.

Özeren'in ayrıca 15 Temmuz gecesi darbe girişimini desteklediği tweetleri ortaya çıkmış ve mahkemede “o gece alkollüydüm” diyerek kendini savunmuştu.

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