İYİ Partili Koray Aydın'dan şaşırtan Bahçeli çıkışı: Pişman olmuş

İYİ Partili Koray Aydın, İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz'ın Meclis'te MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle ilgili, "Partilerin liderlerinin böyle yanlış anlaşılan durumlardan sonra uyarması gayet doğaldır. Meral Hanım, Hayati Bey'e bir takım uyarılarda bulundu" dedi.

"DEVLET BEY SÖYLEDİKLERİNDEN PİŞMAN OLMUŞ"

HabertürkTV'de Kübra Par ile Açık ve Net programına katılan Koray Aydın, Meclis'teki milletvekili yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini sıkmasına dair açıklamalarda bulundu.

Aydın, "Bütün yazılanları çıkarttık, incelettik. Bütün İYİ Parti Milletvekillerini alkışladı Devlet Bey demek ki o da söylediklerinden pişman olmuş." ifadelerini kullandı.