İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Erdoğan'ın açıklayacağı müjde dileriz işe yarar bir şey olur"

TBMM (AA) - İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağını duyurduğu müjdeye ilişkin, "Dileriz işe yarar bir şey olur." dedi.

Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şeker pancarı üreticisinin sorunlarına değindi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şeker pancarı üreticisinin, hasat öncesinde "kurbanlık koyun gibi boynunu uzatıp açıklanacak fiyatı beklediğini" savunan Kabukcuoğlu, şeker pancarı fiyatlarının her zaman girdi maliyetlerinin altında kaldığını öne sürdü.

Kabukcuoğlu, şeker pancarı üretim ve tüketim istatistiklerinin yer aldığı dövizleri basın mensuplarına göstererek, 2015'te 530 ton pancar satılarak alınabilen bir traktörün, bu yıl 890 ton pancarla alınabildiğini kaydetti.

Şeker pancarının fiyatının değil, Türk çiftçisinin refah seviyesinin düştüğünü öne süren Kabukcuoğlu, "Çiftçinin düşen alım gücü kaybı, yoksulluk, sefalet ortadadır. Bu çiftçinin sömürülmesidir. Bir de kota belası var, bu kota pancar ekimi esnasında belirleniyor. Pancar üretimi düşse de üretici başlangıçta umduğu verimi alamasa da fark etmez, taahhüdü yerine getirmek zorundadır. Kota altında kaldığı miktara göre ceza öder. Daha çok üretim yaptıysa da ceza alır." diye konuştu.

Kabukcuoğlu, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjde konusundaki görüşlerini sorması üzerine, "AK Parti'nin iktidarda olduğu 18 yıl boyunca zaman zaman müjdeli haberler aldık. 'Petrol, gaz çıkıyor.' dediler. Dileriz işe yarar bir şey olur, yine öyle fos bir haber olmaz. Sayın partili Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı doğal gaz mıdır, petrol müdür, aşı mıdır, ne olduğunu tam bilmiyoruz. Şöyle bir şey çok muhtemeldir: Kendisinin mevcut şirketlerinden birisine, eğer böyle bir şey varsa 50 yıllığına bunu devreder, biz de alım garantisiyle Türk milleti olarak faydalanırız." ifadelerini kullandı.

İYİ Partİli Kabukcuoğlu, "ABD Başkan Adayı Joe Biden ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin iç meselelerine yönelik açıklamalar yaptığı" anımsatılarak değerlendirmesinin istenmesi üzerine "Biden, 7 ay önce açıklama yapmış. Ama her ne hikmetse herkes bunu atlamış, 7 ay sonra ortaya çıktı. İYİ Parti olarak Türkiye'nin herhangi bir yöneticisi hakkında, Türkiye ile ilgili dışardan birisinin böyle ahkam kesmesini tabii ki kabul etmiyoruz. Bizim kızdığımız, Biden'ın ağzının payının 7 ay önce verilmemesidir. Adam konuşmuş, kendisi bile bunu unutmuş, 7 ay sonra Türk kamuoyunda bu dile getirilerek böyle bir meydan okuma yapılıyor. Şu anda bunun açıklanıyor olması, iç siyasete yönelik bir davranış." diye konuştu.