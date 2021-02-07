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Siyaset İYİ Partili ismin FETÖ sevdası! Takip etmeyi bırakamadı
Siyaset

İYİ Partili ismin FETÖ sevdası! Takip etmeyi bırakamadı

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun, terörist elebaşı Fetullah Gülen'i sosyal medya hesabından takip etmeyi sürdürdüğü ortaya çıktı. Eniştesi FETÖ'den arananlar listesinde bulunan Türkoğlu’nun kız kardeşinin FETÖ ile alakalı paylaşımları ise dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 12:37:00 -
İYİ Partili ismin FETÖ sevdası! Takip etmeyi bırakamadı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin ve teşkilatının FETÖ ile bir alakasını  bulunmadığını iddia etse de her geçen gün basına yansıyan haberler durumun çok farklı olduğunu gösteriyor.

İYİ Parti’nin Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ve firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ü sosyal medyadan takip ettiği ortaya çıktı.

Twitter’da 7 bin takipçisi bulunan Türkoğlu'nun,  teröristbaşı Gülen'i takip etmesi İYİ Parti’nin FETÖ ile bağı olduğu iddialarını bir kez daha akıllara getirdi.

Eniştesi aranıyor

Öte yandan Türkoğlu'nun eniştesi Süleyman Bahçeci'nin FETÖ üyeliğinden terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı da ortaya çıkmıştı.

Kız kardeşi FETÖ sevdalısı

Konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun kız kardeşi Pınar Türkoğlu’nun FETÖ’yü öven paylaşımları da dikkat çekti.

İşte Selçuk Türkoğlu'nun kız kardeşinin FETÖ ile ilgili ‘pes’ dedirten o paylaşımları;

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Yorumlar

Kader

Yedi kocalı hürmüz fetonun aşkı değil mi
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Yavuz 1517

Biden'ın ve soros'un çocuklarına karşı sonuna kadar #ERDOĞANINYANINDAYIZ
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