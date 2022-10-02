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Siyaset İYİ Partili isimlerden Kılıçdaroğlu'na tepki: Utanç verici
Siyaset

İYİ Partili isimlerden Kılıçdaroğlu'na tepki: Utanç verici

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayalp, geçtiğimiz günlerde partililere "Benimle misiniz?" diye soran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 16:01:00 -
İYİ Partili isimlerden Kılıçdaroğlu'na tepki: Utanç verici

Defalarca toplantı yapmalarına rağmen Cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için bastırması krize neden olmuştu.

Hem altılı masadan hem de kendi partisinden istediği desteği bulamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, İzmir-Seferihisar’daki kampta partililere seslenerek, "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Artık karar verin, bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz yenmeyecek miyiz?" diye sormuştu.

İYİ Partili isimlerden "utanırım" tepkisi

Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına İYİ Parti cephesinden dikkat çeken bir tepki geldi.

İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birgün genel başkanımız @meral_aksener bize dönüp, 'benimle misiniz?' derse; ben kendim ve yol arkadaşlarım adına utanırım." ifadelerini kullandı.

Kayalp'in paylaşımına İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan "Ben de" diyerek destek verdi.

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