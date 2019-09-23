İYİ Partili isimden Devlet Bahçeli paylaşımı: Dualarımız onunla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırılmasının ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan "Sayın Devlet Bahçeli’ye acil şifa diliyorum. Dualarımız onunla." dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alındı. Sağlık durumunun gayet iyi olduğu belirtilirken, İyi Partili Lütfü Türkkan'dan 'geçmiş olsun' mesajı geldi. MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'in paylaşımını alıntılayan İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, "Sayın Devlet Bahçeli’ye acil şifa diliyorum. Dualarımız onunla..." ifadelerini kullandı. Murat Çeliker, "MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor.." ifadelerini kullandı.

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