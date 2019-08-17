İYİ Partili isim, "Türk değiliz" sözünden böyle çark etti: "Ne mutlu Türk'üm diyene" demekten gurur duyuyorum

İYİ Parti Başkanlık Divanı üyesi Hasan Seymen’e, 2012’deki sözleri nedeniyle tepki gösterildi. Kendisini eleştiren ve istifasını isteyenlere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap veren Seymen, tepki gösterenleri 'trol' ilan etti, yargı önünde hesaplaşacağını söyledi.

Turuncu ‘devrim’lerin finansörü National Endowment for Democracy (NED), Avrupa Birliği, Hollanda Kraliyeti gibi kuruluşlardan fonlanan Denge Denetleme Ağı (DDA)'nda koordinasyon kurulu üyeliği ve sözcülüğünü yapan Seymen'e siyasi çevreler ve seçmenden tepkiler geliyor.

“Türk değiliz”

Kafkas Dernekler Federasyonu (KAFFED) açılım döneminde DDA çatısı altında 'Çerkesler nasıl bir anayasa istiyor' başlıklı bir rapor hazırlamıştı. Raporda anadilde eğitim, Cumhuriyetin tarihiyle yüzleşmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve Türk değil Türkiyeli kavramı gibi talepler yer aldı. Seymen o dönem yaptığı açıklamalarda Çerkeslerin Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren asimilasyona uğradığını iddia etmiş, 29 Mayıs 2012'de yazdığı 'Bizi Kimseye Benzetmeyin' başlıklı yazısında da “Türk de değiliz Kürt de değiliz. Biz Çerkesiz” demişti.

Seymen geçmişteki duruşu nedeniyle kendisine tepki gösterenlere açıklamayla cevap verdi. Açıklamasında siyasete DYP'de başladığını ifade eden Seymen, 2011'de TBMM'nin talebi üzerine KAFFED olarak komisyon kurduklarını, bunun sonucunda yeni anayasadan beklentilerini raporlaştırdıklarını, bunu siyasi partilerle paylaştıklarını belirtti. Seymen, temsilcisi olduğu KAFFED'in DDA'dan kendisinin temsilci olduğu 2 senenin sonunda ayrıldığını da ifade etti. Ancak KAFFED'in sitesinde yer alan haberlerde Seymen, 2012-2015 tarihleri arasında 3 yıl boyunca DDA'da görev almış gözüküyor.

“İYİ Parti’nin önünü kesmek için...”

Seymen açıklamasında 7-8 yıl önceki haber ve görüntülerin yeniymiş gibi ortaya çıkartıldığını amacın İYİ Parti'nin önünü kesmek olduğunu da savundu. Aydınlık’ın haberine göre, daha önceki söylemlerinde 'Türk değiliz Çerkesiz' diyen Seymen son yaptığı açıklamada bu söylemden vazgeçti. Seymen'in görev aldığı anayasa taslak çalışmasında “Anayasal vatandaşlık temel alınmalı, vatandaşlığın hukuki tanımında, hiç bir ırk ya da etnisiteye atıf yapılmadan, 'Türkiyelilik veya Türkiye (Cumhuriyeti) Vatandaşlığı' kavramlarına vurgu yapılmalıdır” denilmişti. Seymen sosyal medyadaki açıklamasında ise Çerkeslerin Türk Milleti'nin bir parçası olduğunu belirterek "Türk Milleti demek, Türk ırkının milleti demek değildir. Biz hepimiz birlikte Türk Milletiyiz" dedi.

“Ne mutlu Türk’üm diyene”

Yeni anayasa ve açılım süreçlerinde taleplerini savunan Seymen, açıklamasında Ülkücülerin Alperenlerin önemli isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu'nu da referans göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür!" ifadelerini kullandı. Kendi açıklamalarını paylaşanları 'trol' ilan eden Seymen, yargı önünde hesap soracağını da ifade etti. “Takdir Sayın Genel Başkanımızındır” diyen Hasan Seymen açıklamasını şu şekilde bitirdi:

"Ben Hasan Seymen, Atatürk Cumhuriyeti'nin şerefli bir ferdi; 'Ne mutlu Türk’üm diyene' demekten gurur ve mutluluk duyan, Türk Milleti'nin ta kendisiyim! Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğüne halel getirecek herhangi bir tavrın karşısında durmaktan bir adım dahi geri atarsam gök girsin, kızıl çıksın!”

İYİ Partililer kazan kaldırdı

Seymen'in açıklamaları İYİ Partilileri tatmin etmedi. Partililer Seymen'e verdikleri cevaplarda "İstifa etmezsen bir daha İyi Parti'ye oy yok", "HDP'ye git" dediler. Aynı zamanda Seymen’e verilen cevapların birçoğunun, ırkçılığı savunan ifadeler kullandığı dikkat çekti. İşte İyi Partililer'in Seymen'e verdikleri cevaplar:

İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa V. Güldoğan: Hasan bey siyasette bazı konular iki gün sessiz kalınarak unutturulabilir fakat bu onlardan biri değil. Her adımınızda PKK kanalında PKK ağzı ile konuşmanız karşınıza çıkacak. Partiyi ve genel başkanı daha fazla zor durumda bırakmamak için uzatmadan istifa edin. Gerekirse bu mücadeleyi tek başıma vereceğim ama tırnaklarımızla kazıyarak kurduğumuz partide bölücü örgüt kanalında bölücü örgüt ağzı ile konuşulmasına sessiz kalmayacağım.

İzmir İl Disiplin Kurulu Üyesi Serap Keskin Yazıcı: Özrü kabahatinden büyük diyeceğim de o bile olmayacak... Kendini aklamak için verdiği onca örneğe bakın, biri diğerinden beter! Tek devlet değil Türk Devleti, tek millet değil Türk Milleti, tek bayrak değil Türk Bayrağı! Bunları söyleyemiyorsanız İyi Partide siyaset yapmayın!

Erzurum Kurucu Başkan Yardımcısı Feride Eda Çalıkuşu: Bu kadar önemli bir konumdaki yönetici olarak açıklama yapmak yerine özür dileyip Genel Başkanımız'dan azlinizi isteseydiniz keşke.

Oktay Oral: Açıklamalarınız samimi değil. 7-8 yıl önce iMC tv ye verdiğiniz röportaj yalan ve bölücülük dolu. Bir İYİ Parti sempatizanı olarak, sizi parti yönetiminde görmek istemiyorum. İstifa edeceğinize inanıyorum.

Yalova İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tevfik Tarım: Sizin samimiyetinize partili olarak bizler inanmıyoruz, Türk halkının inanmasını hiç beklemeyin. Ve eğer gerçekten bu parti ile gönül bağınız var ise daha fazla yıpratmamak için istifa edin. Parti olarak kurultayda dünyaya demokrasi dersi verdik, şimdi de haysiyet dersi verelim..

Antalya İl Başkan Yardımcısı Selda Ecer: Geçmişte yaptığınız basın açıklamalarını tekzip etmiyorsunuz sadece geçmişte yaptığım açıklamaları neden getirip önūme koyuyorsunuz diye hesap soruyorsunuz bu işi Genel Başkanımızın daha fazla işini zorlaştırmadan onurunuzla gereğini yapmanız partimiz adına daha yakışık alacaktır.

Çorlu İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet İldeniz: Merkez parti olmak icin kuruluş ideallerimizi çöpe atacaksak olmayalım. Ben Kırımlıyım sen hiç duydun mu biz asimile olduk diye bir söylem duyamazsin çünkü Kırımlılar Türk Müslüman yada yahudi fark etmez ama Türk. Siz Türklüğü sindirememişsiniz ki asimile olmuşsunuz.

İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Köse: Hasan Seymen açıklama yapmış. “7-8 sene evveldi, yanlış bir söylem değildi, genel başkanımla yürüyorum, bana istifa çağrısı yapıp bölücü diyenleri mahkemeye vereceğim” demiş. Ver ver... Bu ülkeye “Asimilasyoncu” diyecek herkesin karşısındayım. Yok öyle yağma! Biz daha ölmedik!

Deniz @DanubianTurk: İstifa etmediğin sürece Ümit hocanın hatrına bile oy yok. Git HDP'ye katıl!

Ahmet Saçlı: İstifa et. Biz diğer seçmeler gibi değiliz. Partide olduğun sürece yemin olsun ki oy yok!