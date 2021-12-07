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Gündem İYİ Partili isim, İmamoğlu'nun Beltur'una müdür oldu
Gündem

İYİ Partili isim, İmamoğlu'nun Beltur'una müdür oldu

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, yaptığı personel alımları ve atamalarda Millet İttifakı'na özel kontenjan ayırdığı bir defa daha belgelendi. İYİ Partili Emir Sami İşmen, İBB'ye bağlı Beltur A.Ş’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 16:25:00 -
İYİ Partili isim, İmamoğlu'nun Beltur'una müdür oldu

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, yaptığı personel alımları ve atamalarda Millet İttifakı'na özel kontenjan ayırdığı bir defa daha belgelendi. İBB'de istihdam edilen kadroların Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında nasıl bölüştürüldüğünü gözler önüne seren son olay, İYİ Partili Emir Sami İşmen’in İBB'ye bağlı Beltur A.Ş’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesi oldu. 

"100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerlerinden 15" 

Bilindiği gibi, 18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşulanlar, kapalı kapılar ardında yapılan kadrolaşma planlarını gün yüzüne çıkarmıştı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, kürsüden partililerine yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

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