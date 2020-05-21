  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi
için kalan
Aktüel

İYİ Partili Ergun ve Tatlıoğlu'ndan ekonomi eleştirisi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:55:59 -
İYİ Partili Ergun ve Tatlıoğlu'ndan ekonomi eleştirisi

TBMM (AA) - İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, ekonomik gidişatı eleştirdi.

Ergun, Tatlıoğlu ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ekonominin uzun bir süredir yapısal tıkanma içerisinde olduğunu savundu.

Bugün kişi başına düşen milli gelirin 2008 seviyesinin gerisinde olduğunu, ekonominin 2010 sonrasında üretim kabiliyetini geliştiremediğini, istihdam yaratamadığını ve birçok farklı sektörde rekabet gücünü kaybettiğini öne süren Ergun, "Hukuk ve demokrasi yara aldıkça ekonomik maliyet büyümüş, ekonomik maliyet büyüdükçe iktidar, çözümü hukuk ve demokrasi alanlarını daraltmakta aramıştır." dedi.

Ergun, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin her konuda belirsizlik ürettiğini, hukukun üstünlüğünün sağlanamadığı bu sistemin ekonomiye maliyetinin her geçen gün arttığını iddia ederek 2017'de gerçekleşen anayasa değişikliğinin de ekonomik kurumların bağımsızlığının ortadan kaldırıldığını, kurumların kültürlerini, geleneklerini, iradelerini ve hukuki güvencelerini kaybettiklerini öne sürdü.

Tatlıoğlu da partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'yi ekonomi başta olmak üzere her alanda dünyanın gerisinde bırakan bir sistem olduğunu iddia etti.

İYİ Parti'nin anlayışına göre, hukukun üstünlüğünün, kalkınmanın "bismillahı" olduğunu belirten Tatlıoğlu, dağılan güveni yeniden sağlayacak, belirsizlikleri giderecek bir siyasal iklim tesis edilmeden, hukukun üstünlüğü sağlanmadan, adaleti ve liyakati esas almadan, Türkiye'nin entellektüel sermayesini, Türkiye'nin ekonomik coğrafyasını merkeze koymadan refah oluşturulamayacağını savundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı