İYİ Partili Durmuş Yılmaz, FETÖ'nün yayın organı Kronos'a konuştu!

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, FETÖ’cülerin yönettiği ve defalarca kapatılan Kronos haber sitesine açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'de FETÖ iddiaları

İYİ Parti gün geçmiyor ki FETÖ haberleriyle gündeme gelmesin. Aylar önce İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu açıklamış, Meral Akşener'i de konuyla ilgili uyardığını söylemişti. Kavuncu’nun FETÖ’ye ait Kazakistan’daki iş adamları derneğine başkanlık yaptığı ortaya çıkarken Meral Akşener Özdağ’ın ihracını istemişti. Ancak Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ’ın ihracıyla ilgili Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

İYİ Partili Başkan Fetullah Gülen'i takip ediyor

Parti İl Başkanlarının FETÖ iddialarıyla çalkalanırken bir skandal da İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'ndan geldi.

Eniştesi Süleyman Bahçeci’nin FETÖ üyeliğinden terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı Selçuk Türkoğlu’nun sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i takip ettiği ortaya çıktı.

FETÖ mağduru insanlar üzerinden siyasi hayatına başlayan ve içindeki anlaşmazlıklar ve FETÖ iddiaları ile devam eden bir süreçte Genel Başkan Yardımcısı, partideki FETÖ iddialarını güçlendirecek bir adım attı.

Durmuş Yılmaz FETÖ'nün yayın organı Kronos'a konuştu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi’nin devamı niteliğindeki Kronos haber sitesine konuştu.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in açıklamalarına da yer veren Kronos haber sitesi röportaj haberine Durmuş Yılmaz’a övgüler dizerek başlıyor.

‘Çok faydalı bir söyleşi oldu’ ifadeleri ile haberini devam ettiren Kronos, İYİ Parti Milletvekili Yılmaz’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da hedef alan sorular yöneltirken Türkiye’de her şeyin kötü gittiği mesajı veriliyor.

Durmuş Yılmaz, İYİ Parti-FETÖ ortak ağzı ile gerçekleştirilen röportajı sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Firari Ekrem Dumanlı'dan övgü

Öte yandan Kronos ile İYİ Partili Yılmaz arasındaki röportajı retweet yapan, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Ekrem Dumanlı'nın da, "Dolu bir röportaj" ifadelerini kullandığı dikkat çekti.

Kronos haber sitesi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in açıklamalarına yer vermişti.

Kronos'tan PKK röportajı

FETÖ’cülere ait Kronos haber sitesi daha önce de terör örgütü PKK'ya yönelik eylemlerin sonlandırılması için yürüyüş yapan İnsan Hakları Derneği'nin Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’la röportaj yapmıştı. Türkdoğan röportajda, daha önce düşman kesildikleri FETÖ için, "Bu camianın (FETÖ) bu süreci bu kadar acı bir şekilde yaşaması hakikatten hepimizi çok üzdü” şeklinde dostane açıklamada bulunmuştu.