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Gündem İYİ Partili başkandan skandal paylaşım! Yok artık daha neler
Gündem

İYİ Partili başkandan skandal paylaşım! Yok artık daha neler

İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu bir skandala imza atarak sosyal medya hesabından makamında silahlı bir fotoğraf paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 15:50:00 -
İYİ Partili başkandan skandal paylaşım! Yok artık daha neler

Kocaeli’nin Derince ilçesinin İYİ Parti İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu, skandal bir paylaşıma imza attı. Sulu'nun makamında gülerek verdiği pozda masasındaki detay dikkat çekti. 

İlçe başkanı Sulu verdiği pozda masasın üstünde silah olduğu görüldü. Bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan İYİ Partili başkana tepki yağdı. İlçe binasında görev yapan parti üyelerinin bu durumdan rahatsızlık duyduklarını Sulu’ya ilettikleri öğrenilirken, tepkiler sonrası Sulu'nun paylaşımını sildiği tespit edildi. 

İYİ Parti Genel Merkez Yönetiminden ise Metin Savaş Sulu skandalıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Sulu’nun bu silahlı fotoğrafla kime veye kimlere  ne mesaj verdiği de merak konusu oldu.
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