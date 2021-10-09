İYİ Partili başkandan itiraf gibi açıklama! İktidara gelmeden yan çizmeye başladılar

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İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Ümit Özlale, T24 ekonomi yazarı Barış Soydan'a konuşarak partisinin ekonomi politikalarını anlattı.

Pandemiden dolayı küresel çapta yaşanan ekonomik kriz döneminde, uluslararası dev şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmalarını görmezden gelen Özlale, Türkiye'de yoksulluğun çok yüksek seviyede olduğunu ileri sürdü. Türkiye'nin kendi coğrafyasındaki fırsatları değerlendiremediğini iddia eden Özlale, konuşmasının devamında başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere muhalefetin 'yoksullukla' ilgili seçim vaadini boşa çıkardı.

İYİ Partili Özlale'den itiraf gibi açıklama

Muhalefetin, iktidara geldiklerinde yoksulluğu bitireceğine dair vaatlerinin gerçekçi olmadığını adeta itiraf eden Özlale, yoksullukla mücadelenin zor olduğunu ve bunu düşürmenin kolay olmadığını söyledi.

Özlale açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

1 sene içinde biz enflasyonu yüzde 10'un altına düşürebiliriz. Bunda problem yok. Zor olan yoksullukla mücadele. Türkiye son 6-7 sene içinde hızla yoksullaşan bir ülke. Bununla mücadele etmek çok kolay değil.

Meral Akşener'in 'yoksulluk' vaadi

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısı da dahil gittiği esnaf ziyareti ve birçok yerde Millet İttfakı olarak iktidar oldukları takdirde yoksulluğu bitirecekleri vaadini dile getiriyor.