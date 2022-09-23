İyi Partili Aytun'a tarihi kapak! Üç-beş yıl kendine gelemez artık

"Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokoldeki çifte standartları uygun bulmayarak Kraliçe'nin cenaze törenine katılmamasını 'çağdaş dünyadan kopmamıza neden olacak büyük bir hata' olarak değerlendirmişti" hatırlatmasında bulunan Melih Altınok, "Ne var ki İngilizlerin bizimkiler kadar alınmadığını açıkça gördük" deyip İyi Partili Aytun Çıray'a verdi veriştirdi. Altınok, "Erdoğan'ın tavrını, Kraliçe'nin en sadık protokol müdürlerini kıskandıracak şekilde 'kaygı verici bir garabet' olarak değerlendiren İyi Partili Aytun Çıray, dün Türkevi'nde çekilen samimi kareleri görünce acaba aklına ne gelmiştir?" sorusunu sorduğu Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokoldeki çifte standartları uygun bulmayarak Kraliçe'nin cenaze törenine katılmamasını "çağdaş dünyadan kopmamıza neden olacak büyük bir hata" olarak değerlendirmişti.

Ne var ki İngilizlerin bizimkiler kadar alınmadığını açıkça gördük.

Önceki gün İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, New York'taki Türkevi'ne gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Erdoğan'ın tavrını, Kraliçe'nin en sadık protokol müdürlerini kıskandıracak şekilde "kaygı verici bir garabet" olarak değerlendiren İyi Partili Aytun Çıray, dün Türkevi'nde çekilen samimi kareleri görünce acaba aklına ne gelmiştir?

Benim aklıma Orhan Veli'nin dizeleri düştü:

Ne İngiliz kralı kadar

Mütevazıyım,

Ne de Celâl Bayar'ın

Sabık ahır uşağı gibi aristokrat."