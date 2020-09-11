  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İYİ Partili Aytun Çıray'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki:
Aktüel

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki:

"Macron'un haddini aşan, kaba saba, taktiksel sözlerini ciddiye almıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:45:55 -
İYİ Partili Aytun Çıray'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki:

ANKARA (AA) - İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, "Macron'un haddini aşan, kaba saba, taktiksel sözlerini ciddiye almıyoruz. Belli ki Sayın Erdoğan'ı 'devlet benim' diyen 14. Louis ile karıştırmış." dedi.

Çıray, AA muhabirine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macron'un ifadelerini anımsatan Çıray, "Macron 'Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan ile' demiş. Macron'un haddini aşan, kaba saba, taktiksel sözlerini biz ciddiye almıyoruz. Belli ki Sayın Erdoğan'ı 'devlet benim' diyen 14. Louis ile karıştırmış." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti olarak temel sorun ve kaygılarının Türkiye'nin Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını korumakla ilgili olduğunu belirten Çıray, "Henüz Yunanistan Türkiye'ye 1,5 mil uzaklıktaki Kara Ada'ya da asker çıkardı. Kara Ada ve Fener Adası Meis'in takım adası değildir. Türkiye'ye aittir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın fiili durum yarattığına işaret eden Çıray, şöyle devam etti:

"Mavi Vatan ilan edilen sularda Rusya füze denemesi yapabiliyorsa o zaman siz ya vatanınız üzerinde egemen değilsiniz veya hamaset siyaseti yapacağım derken kutsal kavramları aşındırıyorsunuz demektir.

Biz Macron'un boş laflarına tepki verelim vermesine de AKP önce 5 Ocak 2018'de Paris'te Macron ile Sayın Erdoğan'ın baş başa görüşerek yaptığı 7,5 milyar dolarlık uçak alımı anlaşmasını gözden geçirsin."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı
Dünya

Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı

Tayland'da klozetten çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan 18 yaşındaki Siraphop Masukarat isimli genci soktu. Hastaneye kaldırılan genc..
Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı
Dünya

Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı

Haddini aşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Bizim sorunumuz Erdoğan'la" şeklindeki skandal sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı..
NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama
Gündem

NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama

Yunanistan ve Türkiiye askeri heyetlerinin NATO’daki "Doğu Akdeniz" toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklam..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı