İYİ Partili Aytun Çıray: Partide olanlar iç mesele değil

Yeniakit.com.tr

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray sosyal medya hesabından partide yeni bir krize sebep olabilecek sözlere imza attı. Çıray Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde parti içinde yaşanan olayların dışarıdan müdahaleyle olduğunu iddia etti.

Büyük umutlarla Meral Akşener tarafından kurulan İYİ Parti’de sular durulmuyor. 2. Olağan Kurultayı’nda ‘seçilmeyecekler listesi’ krizi devam ederken listede adı geçenler genel merkezi basarak Meral Akşener’le görüşmek istemişlerdi. Ancak genel merkezdeki güvenlik görevlileri ve diğer partililer tarafından tekme tokat dışarı atılmış bu görüntüler de basına yansımıştı.

Ardından listede adı geçen 15 milletvekili Meral Akşener’e ‘Koray Aydın varsa biz yokuz’ mesajı yolladılar. Listeye tepki olarak da başkanlık divanına katılmadılar. Buna rağmen yapılan başkanlık divanında Meral Akşener seçimini Koray Aydın’dan yana kullandı ve Koray Aydın’ı teşkilat başkanı seçti.

Aytun Çıray'dan partiyi karıştıracak iddia

İYİ Parti’de başkanlık divanı seçimlerinin ardından olayların durulması beklenirken Milletvekili Aytun Çıray’ın Twitter’dan yaptığı paylaşım yeni bir fitnenin kapılarını açacak.

Meral Akşener, son günlerde medyayı oyalayan parti içindeki tartışmayla ilgili yaptığı açıklamada, “İç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Aytun Çıray, ise Meral Akşener'e Twitter üzerinden cevap verdi. Çıray, partiye dışarıdan müdahale edildiğini parti içindeki olayların iç mesele olmadığını iddia etti. Çıray’ın söz konusu iddiada kimleri kast ettiği ise henüz bilinmiyor. Ancak ilerleyen günlerde İYİ Parti’de konuyla ilgili tartışmaların alevleneceği bir gerçek.

İşte Aytun Çıray'ın paylaşımı: