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Gündem İYİ Partili Aytun Çıray adaylıktan çekildi! Oylarının eridiğini itiraf etti
Gündem

İYİ Partili Aytun Çıray adaylıktan çekildi! Oylarının eridiğini itiraf etti

Yeniakit Publisher
2023-04-08 23:20:00 -
İYİ Partili Aytun Çıray adaylıktan çekildi! Oylarının eridiğini itiraf etti

İYİ Parti İzmir Milletvekili Genel Başkan danışmanı Aytun Çıray, milletvekiliği adaylığından çekildiğini açıkladığı sosyal medya mesajında oylarının eridiğini de itiraf etti.

İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray sosyal medya hesabından, "Yine başa mı döndük?" paylaşımı yaptı.

Adaylıktan çekildi

Aytun Çıray, paylaşamından kısa bir süre sonra milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çıray, ''14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum.İzmir'de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!'' ifadelerini kullandı.


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Yorumlar

E.K

Atatürk öldü bunlar hala yaşasın diyor bu nasıl bir kafa yapısı

Orhan İnan

Şaşırdılar. Hadi bakalım sıradaki gelsin. Bu Milletin öfkesini üzerinize çektiniz. İnsanımızı hiç gaale almadınız ama bunu yapmakla çok yanıldınız. Az kaldı, Milletin tokadını yiyeceksiniz.
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