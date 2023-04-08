İYİ Partili Aytun Çıray adaylıktan çekildi! Oylarının eridiğini itiraf etti
İYİ Parti İzmir Milletvekili Genel Başkan danışmanı Aytun Çıray, milletvekiliği adaylığından çekildiğini açıkladığı sosyal medya mesajında oylarının eridiğini de itiraf etti.
İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray sosyal medya hesabından, "Yine başa mı döndük?" paylaşımı yaptı.
Adaylıktan çekildi
Aytun Çıray, paylaşamından kısa bir süre sonra milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çıray, ''14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum.İzmir'de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!'' ifadelerini kullandı.