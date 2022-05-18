İYİ Partili Andican uçtu! 'Bunlara cevap vermeye kalkarsan motorları yakarsın'

Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla Akit TV'de seyirci karşısına çıkan Manşetlerin Dili programı gündem belirlemeye devam ediyor.

Karahasanoğlu, İyi Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ahat Andican'ın haddini ve boyunu aşan ifadelerini değerlendirdi.

Ali İhsan Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ahat Andican'ı uzun uzun konuşmak isterim. Kalkmış ahlaksızca, kendi Genel Başkanı (Meral Akşener) nasıl ki, 'S-400'ler Külliye'yi korumak için alındı' diyecek kadar şapşal bir açıklama yapıyorsa Ahat Andican da tırnak içinde kullanıyorum, 'İsterse dava açsın bana' diyorki; 'İstanbul Havalimanı zarar ediyor. orayı satmak istiyorlar. Orayı satmak için de Atatürk Havalimanı tekrar faaliyete geçirilmeyeceğini isteyen şeyhler, Katarlılar söz istiyor. Onun için mecburen pistler delik deşik ediliyor.' 'Be kafadan çatlak adam diyim' ben sana."

Karahasanoğlu, sözlerine şu ifadeyle noktayı koydu: 'Bunlara cevap vermeye kalkarsan motorları yakarsın'