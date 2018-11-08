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İYİ Parti'li Ahad Andican için istifa iddiası!

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican’ın, grup başkanlığı görevinden istifa ettiği öne sürüldü.

08 Kasım 2018 Perşembe 13:56
İYİ Parti'li Ahad Andican için istifa iddiası!

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ahat (Ahad) Andican, görevden ayrılmak istediğini önceki gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e iletti.

Andican, Grup Başkanlığı görevinin zamanının büyük bölümünü alması dolayısıyla bu kararı aldığını ifade etti.

AHAT ANDİCAN KİMDİR?

Ahat Andican 1950'de Afganistan'da dünyaya geldi.

Daha sonra Türkiye'ye gelerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1980 yılında Genel Cerrahi Uzmanı, 1984 yılında Doçent ve 1991 yılında profesör olarak çalıştı.

Meslek hayatının yanı sıra Türk Dünyası, Doğu Bloku ve Türk ilişkilerinin kurulmasında öncülük yaptı. Bunun yanında 1995 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi.

1996'da Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek Basın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan yardımcılığı'na getirildi.

Ayrıca Haziran 2015 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İstanbul 2. bölge milletvekili adayı oldu. Öte yandan Değişim Sürecinde Türk Dünyası ve Cedidizm’den Harice Türkistan Mücadelesi isimli iki kitap yazdı.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 13:56
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