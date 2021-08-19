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Siyaset İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan vatandaşa çirkin hakaret
Siyaset

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan vatandaşa çirkin hakaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'i protesto eden bir vatandaşa "yobaz" diyerek hakarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 10:14:00 -
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan vatandaşa çirkin hakaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret ettiği şehirlerde vatandaşların tepkisiyle karşılaşmaya devam ediyor. HDP ile yaptıkları ittifak üzerinden eleştirilere muhatap olan İYİ Partililerin hafta başında gerçekleştirdiği Bayburt ziyareti de olaylı geçti.

Akşener'e tepkiler dinmiyor

Bir vatandaş esnaf ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle Meral Akşener’e tepki gösterdi. Bunun üzerine Akşener’le birlikte kente gelen bazı partililer vatandaşlara saldırdı. Aldığı yumruk darbesi ile bir vatandaşın burnu kırıldı.

Vatandaşa hakaret etti

Yaşanan bu gelişmelerle ilgili İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, FOX TV'de açıklamalarda bulundu. Sivas'ta yaşanan olaya değinen Ağıralioğlu, Akşener'i protesto eden Mustafa Etiş adındaki vatandaşa "yobaz" dedi.

"Yoz yobaz tepkiler..."

Ağıralioğlu, "Gördüğüm kadarıyla bu bir cemaat mensubu zannediyorum bir tasavvuf ekolüne bağlı. İnsan yontma sanatı gibidir tasavvuf. Ben bu arkadaşın yontulamamışlığına çok bozuldum. Bir derviş böyle yoz yobaz tepkiler gösteremez" ifadelerini kullandı.

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