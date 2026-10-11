  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Biletler satışa çıkıyor: Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon! Çok iddialı olmadı mı Fransız! Kounde'den Galatasaray mesajı: Bu maça tam gaz gidiyoruz Bu liste büyükşehirden kaçmak isteyenler için! Türkiye’nin sakinliğiyle öne çıkan 29 ilçesi En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada! Meteorolojiden bu kez denizler için uyarı geldi! Fırtına kopacak 11 ilde dev operasyon: Bir suç örgütü daha çökertildi! Entropy dergisinde yayımlandı: Mutsuzluk bile alışkanlık oluyor! Döngüyü kırmanın 4 yolu Toroslar'ın 1800 rakımlı zirvesinde harnup mesaisi Emeklilere 35 bin TL'ye varan nakit fırsatı! Anında hesaba yatıyor Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Toroslar'ın 1800 rakımlı zirvesinde harnup mesaisi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Toroslar'ın 1800 rakımlı zirvesinde harnup mesaisi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşkesiği sakinlerinden Gani Şahin, her yıl Kurban Bayramı sonrasında Konya'nın Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçeleri sınırında bulunan bin 800 rakımlı Taşkesiği Yaylası'na göç ediyor. Keçileri, tavukları ve kazlarıyla birlikte Toroslar'ın yüksek kesimlerinde yaz sezonunu geçiren Şahin, sahilden getirdiği keçiboynuzlarını (harnup) özel tanklarda ıslatıp beklettikten sonra kazanlarda kaynatarak tamamen organik pekmez üretiyor.

#1
Foto - Toroslar'ın 1800 rakımlı zirvesinde harnup mesaisi

Bozkır tahini ile birlikte tüketilen ve Toroslar'da üretilen şifalı harnup pekmezine yoğun talep olduğunu belirten Gani Şahin, ürünlerin şimdiden alıcılarının hazır olduğunu ve sipariş bile alamadığını ifade etti.

#2
Foto - Toroslar'ın 1800 rakımlı zirvesinde harnup mesaisi

Şahin, üretim sürecini şu sözlerle aktardı: "Manavgat'tan keçiboynuzunu getiriyor ve Toroslar'da kaynatıyoruz. Keçiboynuzu astım, bronşit ve kansızlığa çok faydalıdır."

#3
Foto - Toroslar'ın 1800 rakımlı zirvesinde harnup mesaisi

“Önce keçiboynuzunu döveriz; dövdükten sonra öğle vakti ıslatır ve ertesi sabah kaynatmaya devam ederiz. Bu şekilde kaynatılan, tamamen organik bir keçiboynuzu pekmezidir."

#4
Foto - Toroslar'ın 1800 rakımlı zirvesinde harnup mesaisi

#5
Foto - Toroslar'ın 1800 rakımlı zirvesinde harnup mesaisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlarından tutukl..
ASELSAN'a abandıkça abandı!
Ekonomi

ASELSAN'a abandıkça abandı!

Küresel finans piyasalarının sömürü çarklarından ABD merkezli Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği milyarlarca liralık..
Okul Gıdası uygulamasında geçiş süresi yeniden belirlendi!
Eğitim

Okul Gıdası uygulamasında geçiş süresi yeniden belirlendi!

Okul kantinlerinde satılacak hazır ambalajlı ürünlere yönelik 'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş tarihi 13 Eylül 2027’ye ertelendi...
Araç lastiklerinizi 1 TL ile kontrol ettiniz mi?
Aktüel

Araç lastiklerinizi 1 TL ile kontrol ettiniz mi?

Araç sahipleri, 1 TL madeni parayla lastiklerinin diş derinliğini kontrol ederek aşınma durumu hakkında fikir edinebiliyor.
Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu
Gündem

Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i "Ülke yönetimi bilgisi ilkokul seviyesinde bile değil" ifadeleriyle yerin..
Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener'den flaş karar
Ekonomi

Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener'den flaş karar

Fon soruşturması kapsamında 1 Ekim'de tutuklanan Tera Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Münir Sarpyener şirketteki tüm görev..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23