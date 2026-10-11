Toroslar'ın 1800 rakımlı zirvesinde harnup mesaisi
Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşkesiği sakinlerinden Gani Şahin, her yıl Kurban Bayramı sonrasında Konya'nın Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçeleri sınırında bulunan bin 800 rakımlı Taşkesiği Yaylası'na göç ediyor. Keçileri, tavukları ve kazlarıyla birlikte Toroslar'ın yüksek kesimlerinde yaz sezonunu geçiren Şahin, sahilden getirdiği keçiboynuzlarını (harnup) özel tanklarda ıslatıp beklettikten sonra kazanlarda kaynatarak tamamen organik pekmez üretiyor.