18 milyon lira destekli proje: TÜBİTAK destekli projeyle kuraklığa dayanıklı yeni tohumlar geliştiriliyor

Proje lideri Prof. Dr. Ebru Yaşa Kafkas, küresel iklim değişikliğinin tarımsal üretimde önemli sorunlara yol açtığını belirtti. Yüksek sıcaklıklar ve kuraklığın daha fazla sulama ihtiyacı doğurduğunu aktaran Kafkas, bunun toprakta tuzluluk gibi sorunlara neden olabildiğini, bitki hastalıkları ve zararlı popülasyonlarını da etkilediğini ifade etti. Hastalıkların yaygınlaşmasıyla pestisit kullanımının artmasının insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturduğuna dikkati çeken Kafkas, projenin temel hedeflerinden birinin daha dayanıklı bitki çeşitleri geliştirerek bu sorunların etkisini azaltmak olduğunu kaydetti.