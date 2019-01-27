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İYİ Partili Ağıralioğlu: PKK'nın ekmeğine yağ sürmeyeceğiz

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu, "HDP'ye oy veren 6 milyona PKK'lıdır diyerek PKK'nın ekmeğine yağ sürmeyeceğiz" dedi.

27 Ocak 2019 Pazar 18:03
İYİ Partili Ağıralioğlu: PKK'nın ekmeğine yağ sürmeyeceğiz

İYİ Parti, Millet İttifakı kapsamında Kahramanmaraş'ta partisince gösterilen belediye başkan adaylarını Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde tanıttı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç'un da katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan İyi Parti Grup başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu, siyaseti kavga, garez ve kin için yapan bir siyasi asabiyenin tarafı olmayacaklarını söyledi.

Sadece Millet İttifakı'nın değil, AK Parti, MHP ve diğer partilerin oylarına da talip olduklarını ifade edenYavuz Ağıralioğlu, şöyle devam etti.

"6 milyon oy aldı HDP. Biz dedim size, bu 6 milyon oy PKK'lıdır diyerek yardım etmeyeceğiz, PKK'nın ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Sizin içerinizde PKK ile meselesi olmayan, PKK ile mesafesini ayarlayamayan, PKK'nın sözcülüğünü yapan, bağrımıza saplanmış bu hançerden mutlu olanlar var ama biz  bu Türk yurdunda size oy vermiş 6 milyon Kürt kardeşimizin hepsine PKK'lı diyerek PKK'nın ekmeğine yağ süremeyeceğiz. PKK ile mesafesini ayarlayamayan bir siyasi partinin 6 milyon oyuna PKK oyu demeyecek kadar vatanımızı, milletimizi ciddiyetle sevmekteyiz. Dolayısıyla biz aslında şunu yapmaya çalışıyoruz Çok az bir oy bırakacağız. O kalan oya da gönül rahatlığıyla 'Siz alçaklarsınız' diyecek kadar kendi Kürtlerimizin oylarını onlardan alacağız. Dolayısıyla biz, devletin başına parmak sallıyorken bunlar bir tek hassasiyetle siyaset yapıyoruz. Çocuklarımızın üstünde, milletimizin üstünde, vatanımın üstünde bayrağımızın üstünde alçakça tepinen bir cinayet şebekesiyle mesafesini ayarlayamayan bir siyasal dilin Türk meclisinde asla olamayacağına inananlardanız."

Adayları tek tek tanıttılar

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin Afşin Belediye Başkanı Adem Yıldız, Andırın Belediye Başkanı Ali Çatalbaş, Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Paksoy, Çağlayancerit Belediye Başkan Adayı Nazım Engizek, Göksun Belediye Başkan Adayı Ramazan Koca, Onikişubat Belediye Başkan Adayı Mustafa Bastırmacı ve Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Hasan Kızldağ tek tek sahneye davet edilip siyasi geçmişleri okundu.

CHP İl ve ilçe yönetimlerinin de katıldığı aday tanıtım programı, hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 18:03
  1. Kahramanmaraş
  2. İYİ Parti
  3. Yavuz Ağıralioğlu

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