İYİ Partili adayın FETÖ'ye övgü dolu sözleri ortaya çıkınca...

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İYİ Parti adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi.

İYİ Parti Elazığ 1. sıra milletvekili adayı İrfan Sönmez'in geçmişte FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i övdüğü görüntüler ortaya çıktı.

tv100'de yer alan habere göre, videoda Sönmez şöyle konuşuyor:

"Hocaefendi ile ilgili diyorlar ya İslam'ı bilmiyor, sahte peygamber, diğer dini cemaatleri de gezdim, hepsini severim ama Türkiye'de tabanının kalitesi en yüksek olan, eğitim düzeyi en yüksek olan en güçlü topluluk cemaatin topluluğudur. Aynada ne varsa aşağıya da o yansıyor. Hocaefendinin son derece berrak bir zekası var. Türkiye'de yaşayan edebiyatçıların bile hocaefendi kadar kelime haznesi yoktur. Bir insanın çağrışımlarının büyük olması demek o insanın büyüklüğünü gösterir. Allah'ın dostlarına taarruz edenler Allah'a taarruz etmişlerdir. Hocaefendi bir Allah dostudur."

Geçmişte FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i övdüğü videosu ortaya çıkan Sönmez, sosyal medya hesabını kapattı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK PARTİ'DEN YORUM: MERAL AKŞENER, KENDİSİNE ÇOK YAKIŞAN BİR ADAY BULMUŞ

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İrfan Sönmez'in FETÖ'cülerle ilgili yaptığı paylaşıma "Meral Akşener'in Elazığ'da 1. sırada milletvekili adayı gösterdiği İrfan Sönmez, FETÖ'ye operasyon yapılırken "Dindarlık tasfiye ediliyor" diye ağlamış. Meral Akşener, kendisine çok yakışan bir aday bulmuş." sözleriyle tepki gösterdi.