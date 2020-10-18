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Aktüel İYİ Parti'den yönetim kademelerine performans kriteri
Aktüel

İYİ Parti'den yönetim kademelerine performans kriteri

Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu ve teşkilatlar, her türlü eylem ve faaliyetleriyle vatandaşa ulaşma ve onların sorunlarını dinleme konularında performans değerlendirmesine tabi tutulacak - Partide değerlendirme için oluşturulacak kurul, sonuçları 6 ayda bir Genel Başkan Meral Akşener'e sunacak

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:01:30 -
İYİ Parti'den yönetim kademelerine performans kriteri

ANKARA (AA) - ESİN IŞIK - İYİ Parti'de Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu (GİK) ve teşkilatlara performans uygulaması getirildi.

Edinilen bilgiye göre, parti bu çalışmayla Başkanlık Divanı, GİK ve teşkilatları, her türlü eylem ve faaliyetleriyle vatandaşa ulaşma ve onların sorunlarını dinleme konularında performans değerlendirmesine tabi tutacak.

İYİ Parti yönetimi, uygulama ile hem parti içerisinde hem teşkilatlarda dinamizmi, partinin genel siyasetinde de kalite standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Bu çerçevede partililerin veya partiye üye olmayı düşünenlerin sosyal medya kullanımı ve parti içi ilişkilerden vatandaş ve teşkilatla olan diyaloglarına kadar kalite standartlarına dikkat edilecek.

- Değerlendirme kurulu oluşturulacak

Partide, performansa uygunluğu bilimsel kriterlerle değerlendirecek bir kurul oluşturulacak.

Kurul, değerlendirme kapsamında 3 aylık periyotlarla kriterlere uygunluğa bakacak. Performansı beğenilmeyen ya da kriterlere uymayanlara öncelikle iyileştirme önerilerinde bulunacak olan kurul, bu süreci takip edecek. Kurulda parti dışından isimlerin de yer alması öngörülüyor.

Kurul, ayrıca 6 ayda bir yapacağı genel değerlendirmeyi Genel Başkan Meral Akşener'e sunacak.


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