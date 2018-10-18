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İYİ Parti'den yerel seçimde ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, partilerinin yerel seçimlerde bir ittifak girişiminin bulunmadığını söyledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:02
İYİ Parti'den yerel seçimde ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, geldiği Muş'ta İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada yerel seçimlerde ittifaka ilişkin açıklamada bulunan Seymen, "İYİ Parti'nin mahalli seçimlerde bir ittifak girişimi yok. Çünkü, Anayasamız'da mahalli seçimlerde yasal olarak bir ittifak yapmak söz konusu değil. Genel seçimlerin dinamikleri yerel seçimlerden çok farklı. O yörenin sevilen sayılan insanları aday olduğu takdirde, siz genel merkezden istediğiniz kadar ittifak yapmayacağız deyin, yerelde seçmen ittifakı o sandıkta yapıyor. Dolayısıyla bu seçmenin sandıkta yapacağı kararın önüne kimse geçemez." dedi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:02
  1. Muş
  2. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen
  3. yerel seçim ittifak

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