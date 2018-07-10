İYİ Parti'den yeni kabine açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis'teki basın toplantısında konuştu.

"CUMHURBAŞKANINI AYAKTA ALKIŞLADIK"

Türkan, "Sayın Cumhurbaşkanının ant içmek için Meclise teşrif ettiğinde İYİ Parti milletvekilleri olarak, Cumhurbaşkanlığı makamına, milli iradeye, devlete olan sadakatimizden dolayı ayağa kalktık ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını ayakta karşıladık." dedi.

"İLK DEFA GENELKURMAY BAŞKANI MİLLİ SAVUNMA BAKANI OLDU"

Bir gazetecinin, yeni kabineye ilişkin görüşlerini sorduğu Türkkan, kabinede değerli, konularında uzman şahsiyetlerin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni kabinede bakanlar, yeni sistemle birlikte yetkisiz eleman haline getirilmişler. Dolayısıyla bakanlık görevinde bulunan şahıslar birer fotoğraftan ibaret olabilir. Altları boşaltılmış bakanlıklar var. Örneğin, Milli Savunma Bakanlığı. Türkiye'de ilk defa bir genelkurmay başkanı Milli Savunma Bakanı oldu. Üstelik görevdeki bir genelkurmay başkanı. Türkiye'de kışlanın siyasete girdiğine tanıklık ettik. Genelkurmay Başkanının ve Savunma Sanayi Müsteşarlığının direk cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu yerde Milli Savunma Bakanlığına hangi kurumlar bağlı olacak ve Milli Savunma Bakanı ne yapacak? Bunu merak ediyoruz."