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İYİ Parti'den Türk bayrağına büyük saygısızlık

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı balkonunda bir partilinin Türk bayrağını ayaklarının altına alması görenleri çılgına çevirdi.

22 Temmuz 2018 Pazar 18:58
İYİ Parti'den Türk bayrağına büyük saygısızlık

24 Haziran seçimlerinde Demirtaş ve HDP'ye karşı olumlu tutumu ile tepki gören Milliyetçilik konusunda her daim sınıfta kalmış olan İyi Parti'de bir kez daha rezalet bir olaya imza atıldı.

TÜRK BAYRAĞINI AYAKLARININ ALTINA ALDI

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı binasında bir parti çalışanının bacak bacak üstüne atıp Türk bayrağını ayaklarının altına aldığı skandal görüntü ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da olay fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

 

Sosyal medyada skandal görüntüye ilişkin büyük tepkiler gösterilirken sorumlu kişi hakkında gereğinin yapılması çağrısında bulunuldu.

AK PARTİ MERKEZ İLÇE BAŞKANI'NDAN SERT AÇIKLAMA

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek'te konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Adını tarihe altın harflerle yazan Çanakkale’miz de rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı Türk Bayrağının İYİ Parti İl Başkanlığı balkonunda bir partilinin ayaklarının altında olduğuna maalesef şahit olduk.

Bu kabul edilemez durum kentimizde de büyük tepkiye yol açmıştır. İYİ Parti saflarında siyaset yapan ve bu yolda giden ayrıca milliyetçiliği iyi bildiğini düşündüğümüz vatandaşlarımızın da yaşanan bu vahim olaya tepkisiz kalmayacakları düşüncesindeyim.

Yaşanan olay ile ilgili öncelikle o şahsı esefle kınıyor İYİ Parti İl Başkanı Avukat Eşref Bener Varol’un konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum."

Haber7

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 18:58
  1. Çanakkale
  2. AK Parti
  3. İYİ Parti
  4. Bülent Turan

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