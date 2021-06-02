İYİ Parti'den TBMM'de yeni rezalet! Dövdükleri muhabiri sordular

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İYİ Parti Grup toplantısında, 'Çay Üreticisi' olduğu iddia edilen Avni Ertaş adlı vatandaş kürsüye çıkartıldı. Konuşması boyunca AK Parti iktidarını hedef alan Ertaş, "Üzülerek sormak istiyorum ki bu salonda A Haber muhabiri var mı acaba?" dedi. Önceki gün Hatay'daki ziyaretinde bir A Haber muhabiri ile kameramanının soru sormak isterken tartaklanmalarına engel olmayan İP'li Meral Akşener, Avni Ertaş adlı vatandaşın sözlerini alkışlayarak destekledi. Hem soru sormak isteyen A Haber ekibini tartaklayıp hem de bu salonda 'A Haber muhabiri var mı?' diye sorulması kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Yaşananlar için özür dilemesi geren İP Genel Başkanı'nın Ertaş'ın sorusunu içtenlikle alkışması da ayrıca tepkilere sebep oldu.

Hatay'da ne olmuştu?

İP Genel Başkanı Meral Akşener Hatay'da esnafları ziyaret etmişti. Ziyareti takip eden A haber muhabiri, İP Genel Başkanı'na soru sormaya çalıştı. Muhabirin yakasına yapışan İP'li Dikbayır ise, ona, 'Buraya yine provokasyona mı geldiniz?' diye sormuştu.

Çay üreticisi diye Halk Evleri temsilcisini konuşturmuşlardı

Öte yandan Halk Tv Ana Haber'de 'çay üreticisi' diye konuşturulan Dursun Ali Koyuncu adlı kişi, Halk Evleri Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi çıkmıştı.