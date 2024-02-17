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Gündem İYİ Parti'den seçim kararı! Akşener o adayını geri çekti
Gündem

İYİ Parti'den seçim kararı! Akşener o adayını geri çekti

Yeniakit Publisher
2024-02-17 09:40:00 -
İYİ Parti'den seçim kararı! Akşener o adayını geri çekti

İYİ Parti'nin Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'yi adaylıktan geri çektiği bildirildi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı ve yönetiminin görevden alındığı, Elmadağ Belediye Başkan adayı Delice'nin ise adaylıktan çektirildiği belirtildi.

 

Açıklamada, İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanı İsmail Serdar Kara'nın da görev değişikliği nedeniyle görevinden ayrıldığı kaydedildi.

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Yorumlar

Tortumlu

Meral Hanım'ın ağlama sahnesi..ne kadar yapay,ne kadar?zoraki..bunları bu ülkenin başına layık görenlere hayret ediyorum.
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