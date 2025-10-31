İYİ Parti’den Meclis'te Kurtulmuş'a terbiyesizlik: Salonu terk etti!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta’nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik terbiye sınırlarını aşan hadsizliği tansiyonu yükseltti.

Görüşmeler sırasında Terörsüz Türkiye sürecine atıf yapan İYİ Partili Usta, Kurtulmuş'a “TBMM Başkanı olarak PKK sevdanız nereden geliyor anlamıyorum” sözlerini yöneltti.

CEVABI ÇOK SERT OLDU

Kurtulmuş’un Usta’ya yanıtı çok sert oldu. “Bu söylenen sözü çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum, bu arkadaş bu salonda sözlerinden vazgeçtiğini söylemelidir. Bu en hafif tabiriyle hadsizliktir” diyerek salonu terk etti.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş “Gazi Meclis’in başında olan kişiye doğru bir ifade değildir. Bu ifade buraya yakışmadı” uyarısını yaptı. Usta ise “Bu sadece bir siyasi eleştiridir” diye terbiyesizliğine kılıf uydurmaya çalıştı.