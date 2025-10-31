  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

O ülkeye vizesiz seyahat başladı: Kafası esen gidecek

1 kişi can verdi, şoför ve bir yolcu yaralandı. Otobüsde ölümlü kavga

Akit yakaladı.. Valiz şov ifşa oldu.. Gelirken taşıdı, giderken taşıttı ‘Mütareke Basını Merz’in Valizini Gördü de, Gazze’deki Katliamı Görmedi’

Muhalif Koç servetini büyütüyor! Arçelik’te zarar gösterdi bankada para bastı

Kartalkaya davasında karar açıklandı: 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Dev şirket rotayı Türkiye’ye kırdı

BAE katliam yapıyor! Sudan için acilen harekete geçilmeli!

Ekonomik ortaklıkta perde aralandı! Türkiye ile İsviçre arasında yeni dönem başlıyor!

Faşist Wilders belasını buldu! Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

Türkiye savunmada vites artırdı! Şimşek, hedefi açıkladı: İlk 10’a giriş çok yakın!
Gündem İYİ Parti’den Meclis'te Kurtulmuş'a terbiyesizlik: Salonu terk etti!
Gündem

İYİ Parti’den Meclis'te Kurtulmuş'a terbiyesizlik: Salonu terk etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İYİ Parti’den Meclis'te Kurtulmuş'a terbiyesizlik: Salonu terk etti!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta’nın terbiyesizliğine maruz kaldı! Usta’nın “TBMM Başkanı olarak PKK sevdanız nereden geliyor” sözlerine sinirlenen Kurtulmuş, “Bu sözü çok ağır hakaret olarak kabul ediyorum. Bu en hafif tabiriyle hadsizliktir” diyerek salonu terk etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta’nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik terbiye sınırlarını aşan hadsizliği tansiyonu yükseltti. 

Görüşmeler sırasında Terörsüz Türkiye sürecine atıf yapan İYİ Partili Usta, Kurtulmuş'a “TBMM Başkanı olarak PKK sevdanız nereden geliyor anlamıyorum” sözlerini yöneltti.

CEVABI ÇOK SERT OLDU

Kurtulmuş’un Usta’ya yanıtı çok sert oldu. “Bu söylenen sözü çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum, bu arkadaş bu salonda sözlerinden vazgeçtiğini söylemelidir. Bu en hafif tabiriyle hadsizliktir” diyerek salonu terk etti.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş “Gazi Meclis’in başında olan kişiye doğru bir ifade değildir. Bu ifade buraya yakışmadı” uyarısını yaptı. Usta ise “Bu sadece bir siyasi eleştiridir” diye terbiyesizliğine kılıf uydurmaya çalıştı.

CHP’deki yolsuzlukları anlattığı için küfür yiyen Barış Yarkadaş çıldırdı: Belediyeleri soyan hırsızların hiç mi suçu yok kardeşim?
CHP’deki yolsuzlukları anlattığı için küfür yiyen Barış Yarkadaş çıldırdı: Belediyeleri soyan hırsızların hiç mi suçu yok kardeşim?

Gündem

CHP’deki yolsuzlukları anlattığı için küfür yiyen Barış Yarkadaş çıldırdı: Belediyeleri soyan hırsızların hiç mi suçu yok kardeşim?

Yine CHP yine rüşvet baskını: CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare rüşvetten gözaltına alındı
Yine CHP yine rüşvet baskını: CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare rüşvetten gözaltına alındı

Gündem

Yine CHP yine rüşvet baskını: CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare rüşvetten gözaltına alındı

CHP belediyeciliğinin olmazsa olmazı! Çağdaş İzmir’de bidona devam
CHP belediyeciliğinin olmazsa olmazı! Çağdaş İzmir’de bidona devam

Gündem

CHP belediyeciliğinin olmazsa olmazı! Çağdaş İzmir’de bidona devam

Cüneyt Özdemir CHP’lilere saç baş yolduracak!
Cüneyt Özdemir CHP’lilere saç baş yolduracak!

Siyaset

Cüneyt Özdemir CHP’lilere saç baş yolduracak!

DEM Parti Iğdır'da ‘Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Cumhuriyetin ortağı olacağız!
DEM Parti Iğdır'da ‘Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Cumhuriyetin ortağı olacağız!

Gündem

DEM Parti Iğdır'da ‘Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Cumhuriyetin ortağı olacağız!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23