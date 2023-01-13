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Siyaset İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na bir veto daha!
Siyaset

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na bir veto daha!

İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, seçimi riske atmak istemediklerini belirterek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan birinin aday olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 18:51:00 -
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na bir veto daha!

İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, Adem Metan’ın "Peki Ya Sonra" programına konuk oldu.

Ertürkmen, cumhurbaşkanı adayı konusunda riske girilmemesi gerektiğini söyledi.

"Riske girmeyi doğru bulmuyoruz"

Seçimi "cumhurbaşkanlığı sistemi"nde kalmak mı yoksa "parlamenter sistem"e dönmek mi olarak tanımladıklarını dile getiren Ertürkmen, şunları kaydetti:

"Söz hakkımız olduğu için kazanacak aday olsun diyoruz. Çünkü bu seçim, eğer kaybedilirse bir daha parlamenter sisteme dönülemeyecek bir seçim. Kesinlikle kazanılacağını düşünüyorum fakat riske girmeyi doğru bulmuyoruz."

Ertürkmen, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan birinin aday olması gerektiğini söyledi.

 

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