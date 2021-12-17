İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na adaylık cevabı!

Geçtiğimiz günlerde Haber Global ekranlarında yayımlanan "Az Önce Konuştum"a katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "ittifak uygun görürse" aday olabileceğinin sinyalini vermiş, Millet İttifakı'nın adayı olarak adı yeniden ön plana çıkmıştı.

"Kılıçdaroğlu'nu artık aday olarak görebiliyorum"

Adaylık tartışmalarına her geçen gün yeni bir isim eklenirken, CHP'li üst düzey bir yetkili adının gizli kalması koşuluyla Diken'den Altan Sancar'a konuştu. "Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olacak mı?" sorusunu yanıtlayan yetkili isim "İttifak isterse neden olmasın?" dedi ve ekledi "Ben, Kılıçdaroğlu'nu artık aday olarak görebiliyorum."

"Genel Başkanlar belirleyecek"

Yetkili ismin yaptığı açıklamayı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Gerçek Gündem'e değerlendirdi. Paçacı "Biz her siyasi partinin genel başkanının aday olma hakkı olduğunu düşünüyor ve buna saygı gösteriyoruz. Ancak Millet İttifakı'nın adayı, Millet İttifakı'nın paydaşları tarafından ortak bir masa etrafında toplanılarak belirlenecek. Önceden aday adayları tabii ki olabilir, herkesin kendi takdiri. Ancak Millet İttifakı'nın adayı, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin yetkili kurulları ya da Genel Başkanları tarafından belirlenecek" dedi.