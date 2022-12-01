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Siyaset İYİ Parti'den ittifak ortaklarına sert mesaj! "6'lı masanın sahibi biziz"
Siyaset

İYİ Parti'den ittifak ortaklarına sert mesaj! "6'lı masanın sahibi biziz"

Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin "Kazanamamasından endişe ediyoruz." açıklamasından sonra başlayan CHP-İP gerilimi, Kürşad Zorlu'nun açıklamaları ile daha da şiddetlendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 23:53:00 -
İYİ Parti'den ittifak ortaklarına sert mesaj! "6'lı masanın sahibi biziz"

 Yeniakit.com.tr 

İP'li Yavuz Ağıralioğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili "Kazanamamasından endişe ediyoruz." çıkışı sonrası başlayan CHP-İP gerilimi devam ediyor.

Bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sert mesajlar verdi.

"6'lı masanın sahibi biziz"

Meral Akşener'in mesajını dolaylı yolla ileten İP'li Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam milletvekillerimizle bir buluşma gerçekleştirdik, sayın genel başkanın orada şöyle bir ifadesi oldu; 6'lı masanın sahibi biziz, İYİ Parti. Bu masanın başarılı olabilmesi için başta masayı oluşturan bütün partilerin hassasiyet göstererek bu sürece hassas bir şekilde yaklaşması gerektiğinin altını çizdi.

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