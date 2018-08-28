0553 313 94 23

İYİ Parti'den ittifak kararı! Yerel seçimlerde...

İYİ Parti Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde diğer partilerle ittifak yapıp yapmama konusunda kararını verdi.

28 Ağustos 2018 Salı 12:15
İYİ Parti'den ittifak kararı! Yerel seçimlerde...

İYİ Parti yerel seçim çalışmalarını 1 Eylül'de başlatıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikinci sınavı olarak değerlendirilen yerel seçimde partinin ilk adımı 'sacayağı' sistemi olacak. 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde ' Millet İttifakı' içinde yer alan İYİ Parti, yerel seçimde herhangi bir partiyle hareket etmeyecek.

SACAYAĞI SİSTEMİ

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun İYİ parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, çalışmanın ilk adımı, şekilleneceği üç ana başlık nedeniyle 'sacayağı sistemi' olarak belirlendi. Bu kapsamda öncelikle bölgelerin il ve ilçelerin tek tek ‘ihtiyaçları', ‘öncelikleri' ve ‘eksikleri' saptanacak. Daha sonra ise seçmenin beklentisi ile memnuniyeti de belirlenecek ve detaylı rapor hazırlanacak.

TEŞKİLATLARA KULAK VERİLECEK

Genel seçimlerde yaşanan genel merkez ve taşra teşkilatları arasındaki kopukluk giderilecek. 'Yerel seçimde bağlar güçlendirilsin' kararı alınırken, aday belirleme sürecinde yerel dengeler gözetilecek. Mevcut yerel yönetimlerin hataları ve yönetim zafiyetleri belirlenecek, bu konularda çözüm üretebilecek adaylarla seçime girilecek.

MİLLET İTTİFAKI'NIN FAYDASI OLMADI

Eylül-ekim gibi genel merkez tarafından büyükşehir belediyesi adaylarının daha sonra ise ilçe belediye başkanı adaylarının açıklanması bekleniyor. 'Millet İttifakı'nın faydası olmadı' değerlendirmesinin öne çıktığı İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapmayacak; yerel seçime kendi adayıyla girecek.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 12:15
  1. İYİ Parti
  2. İttifak kararı
  3. Yerel seçimler
  4. seçim ittifakı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Solcu kafa böyle bir şey! Dün söyledi bugün inkar etti
    1. Solcu kafa böyle bir şey! Dün söyledi..
    2. 'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar..
    3. Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim!..
    4. Marmara ve Ege'ye sağanak uyarısı
    5. Mourinho uçurumun kıyısında! Son 2..
    6. Ruhani'den ABD'ye gözdağı! 'En ufak..
    7. Süresiz nafaka mağdurları da çözüm..
    8. Kanter 3 buçuk! Türkiye'ye iade..
    9. Dubai’de esir ama aklı Türkiye’de
    10. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
    11. Çin'de yolcu uçağı acil iniş yaptı!..
    12. "Benim de diyeceklerim var" dedi ve..
    13. Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dışişleri..
    14. Bayram tatilinin acı bilançosu belli..
    15. İYİ Parti'den ittifak kararı! Yerel..
    16. Zorla evlendirilmek istenen kız..
    17. ABD'de restorasyon felaketi!..
    18. Halıda hammadde ve makine millileşecek
    19. Turizmde bayram
    20. Aşiret düğününde dolar tepkisi! TL..
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar