İYİ Parti'den ittifak kararı! Yerel seçimlerde...

İYİ Parti yerel seçim çalışmalarını 1 Eylül'de başlatıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikinci sınavı olarak değerlendirilen yerel seçimde partinin ilk adımı 'sacayağı' sistemi olacak. 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde ' Millet İttifakı' içinde yer alan İYİ Parti, yerel seçimde herhangi bir partiyle hareket etmeyecek.

SACAYAĞI SİSTEMİ

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun İYİ parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, çalışmanın ilk adımı, şekilleneceği üç ana başlık nedeniyle 'sacayağı sistemi' olarak belirlendi. Bu kapsamda öncelikle bölgelerin il ve ilçelerin tek tek ‘ihtiyaçları', ‘öncelikleri' ve ‘eksikleri' saptanacak. Daha sonra ise seçmenin beklentisi ile memnuniyeti de belirlenecek ve detaylı rapor hazırlanacak.

TEŞKİLATLARA KULAK VERİLECEK

Genel seçimlerde yaşanan genel merkez ve taşra teşkilatları arasındaki kopukluk giderilecek. 'Yerel seçimde bağlar güçlendirilsin' kararı alınırken, aday belirleme sürecinde yerel dengeler gözetilecek. Mevcut yerel yönetimlerin hataları ve yönetim zafiyetleri belirlenecek, bu konularda çözüm üretebilecek adaylarla seçime girilecek.

MİLLET İTTİFAKI'NIN FAYDASI OLMADI

Eylül-ekim gibi genel merkez tarafından büyükşehir belediyesi adaylarının daha sonra ise ilçe belediye başkanı adaylarının açıklanması bekleniyor. 'Millet İttifakı'nın faydası olmadı' değerlendirmesinin öne çıktığı İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapmayacak; yerel seçime kendi adayıyla girecek.